З 1 жовтня набувають чинності нові правила оподаткування ПДВ

Казна та Політика
З 1 жовтня 2025 року починає діяти Закон № 4536-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України „Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення“ та з метою удосконалення окремих положень податкового законодавства».
Документ передбачає низку змін щодо оподаткування податком на додану вартість (ПДВ), нагадує Державна податкова служба.

Продовження касового методу

До 1 січня 2028 року продовжено застосування касового методу з ПДВ для операцій з постачання:
  • електричної енергії;
  • вугілля та продуктів його збагачення;
  • централізованого водопостачання та водовідведення.

Нова пільга з ПДВ

Закон запроваджує нове звільнення від оподаткування ПДВ при передачі меліоративних систем, що перебувають у державній чи комунальній власності.
Пільга застосовується, якщо:
  • передача здійснюється безоплатно;
  • отримувачами є лише організації водокористувачів відповідно до Закону № 2079-ІХ «Про організації водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель».
Ця норма діятиме тимчасово — до моменту набуття Україною повноправного членства в ЄС.
При застосуванні пільги податкові зобов’язання з ПДВ за нормами статей 198 та 199 Податкового кодексу не нараховуються.
Нагадаємо, з 1 серпня 2025 року в Україні всі надавачі соціальних послуг звільняються від сплати податку на додану вартість (ПДВ). В уряді сподіваються, що зміни сприятимуть залученості надавачів, їх розвитку та вдосконаленню якості послуг.
Forbes Ukraine з посиланням на посадовців, долучених до дискусій МВФ та Світового банку Spring Meetings, повідомив, що представники МВФ рекомендували Україні для збільшення надходжень до бюджету з 2026 року підвищити податки — зокрема, податок на додану вартість (ПДВ), а також перейти на прогресивну шкалу оподаткування.
При цьому конкретики про те, коли і як можуть бути змінені ставки згаданих вище податків, під час зустрічей не йшлося, фіскальні заходи обговорювались на рівні ідей.
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Податки
