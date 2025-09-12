З 1 жовтня набувають чинності нові правила оподаткування ПДВ Сьогодні 09:46 — Казна та Політика

З 1 жовтня набувають чинності нові правила оподаткування ПДВ

З 1 жовтня 2025 року починає діяти Закон № 4536-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України „Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення“ та з метою удосконалення окремих положень податкового законодавства».

Документ передбачає низку змін щодо оподаткування податком на додану вартість (ПДВ), нагадує Державна податкова служба.

Продовження касового методу

До 1 січня 2028 року продовжено застосування касового методу з ПДВ для операцій з постачання:

електричної енергії;

вугілля та продуктів його збагачення;

централізованого водопостачання та водовідведення.

Нова пільга з ПДВ

Закон запроваджує нове звільнення від оподаткування ПДВ при передачі меліоративних систем, що перебувають у державній чи комунальній власності.

Пільга застосовується, якщо:

передача здійснюється безоплатно;

отримувачами є лише організації водокористувачів відповідно до Закону № 2079-ІХ «Про організації водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель».

Ця норма діятиме тимчасово — до моменту набуття Україною повноправного членства в ЄС.

При застосуванні пільги податкові зобов’язання з ПДВ за нормами статей 198 та 199 Податкового кодексу не нараховуються.

Нагадаємо, з 1 серпня 2025 року в Україні всі надавачі соціальних послуг звільняються від сплати податку на додану вартість (ПДВ). В уряді сподіваються, що зміни сприятимуть залученості надавачів, їх розвитку та вдосконаленню якості послуг.

Forbes Ukraine з посиланням на посадовців, долучених до дискусій МВФ та Світового банку Spring Meetings, повідомив , що представники МВФ рекомендували Україні для збільшення надходжень до бюджету з 2026 року підвищити податки — зокрема, податок на додану вартість (ПДВ), а також перейти на прогресивну шкалу оподаткування.

При цьому конкретики про те, коли і як можуть бути змінені ставки згаданих вище податків, під час зустрічей не йшлося, фіскальні заходи обговорювались на рівні ідей.

Підписуйтесь на розсилку Finance.ua про гроші. Ця розсилка — важливий помічник, який допомагатиме поводитися розумно з грошима. Практичні поради, перевірені сервіси, секрети економії та заробітку — 1 раз на 2 тижні все на вашій пошті. 🎯 Долучитися можна тут.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.