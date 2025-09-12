З 1 жовтня набувають чинності нові правила оподаткування ПДВ
З 1 жовтня 2025 року починає діяти Закон № 4536-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України „Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення“ та з метою удосконалення окремих положень податкового законодавства».
Документ передбачає низку змін щодо оподаткування податком на додану вартість (ПДВ), нагадує Державна податкова служба.
Продовження касового методу
До 1 січня 2028 року продовжено застосування касового методу з ПДВ для операцій з постачання:
- електричної енергії;
- вугілля та продуктів його збагачення;
- централізованого водопостачання та водовідведення.
Нова пільга з ПДВ
Закон запроваджує нове звільнення від оподаткування ПДВ при передачі меліоративних систем, що перебувають у державній чи комунальній власності.
Пільга застосовується, якщо:
- передача здійснюється безоплатно;
- отримувачами є лише організації водокористувачів відповідно до Закону № 2079-ІХ «Про організації водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель».
Ця норма діятиме тимчасово — до моменту набуття Україною повноправного членства в ЄС.
При застосуванні пільги податкові зобов’язання з ПДВ за нормами статей 198 та 199 Податкового кодексу не нараховуються.
Нагадаємо, з 1 серпня 2025 року в Україні всі надавачі соціальних послуг звільняються від сплати податку на додану вартість (ПДВ). В уряді сподіваються, що зміни сприятимуть залученості надавачів, їх розвитку та вдосконаленню якості послуг.
Forbes Ukraine з посиланням на посадовців, долучених до дискусій МВФ та Світового банку Spring Meetings, повідомив, що представники МВФ рекомендували Україні для збільшення надходжень до бюджету з 2026 року підвищити податки — зокрема, податок на додану вартість (ПДВ), а також перейти на прогресивну шкалу оподаткування.
При цьому конкретики про те, коли і як можуть бути змінені ставки згаданих вище податків, під час зустрічей не йшлося, фіскальні заходи обговорювались на рівні ідей.
