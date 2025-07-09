Соціальні послуги в Україні звільнили від ПДВ: що це означає — Finance.ua

Соціальні послуги в Україні звільнили від ПДВ: що це означає Сьогодні 10:02 — Казна та Політика

Соціальні послуги в Україні звільнили від ПДВ: що це означає

З 1 серпня 2025 року в Україні всі надавачі соціальних послуг звільняються від сплати податку на додану вартість (ПДВ). В уряді сподіваються, що зміни сприятимуть залученості надавачів, їх розвитку та вдосконаленню якості послуг.

Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики.

«Щоб зробити послуги більш доступними, зменшити фінансове навантаження на надавачів соціальних послуг, простимулювати ринок соціальних послуг та привести національне законодавство у відповідність до європейської практики, Мінсоцполітики ініціювало законодавчі зміни, які передбачають звільнення надавачів соціальних послуг від сплати податку на додану вартість (ПДВ). Верховна Рада підтримала та проголосувала за зміни», — сказано в повідомленні.

Що зміниться

Тепер діяльність із надання соціальних послуг надавачами соціальних послуг будь-якої форми власності звільняється від ПДВ.

Умова для надавачів — вони повинні бути включені до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг. Зміни набирають чинності з першого серпня.

Чому ці зміни важливі:

створено умови, які дозволяють здійснювати діяльність із надання соціальних послуг на рівних умовах для всіх надавачів, тим самим конкуруючи лише через якість соціальних послуг;

з’являється новий стимул для більшої залученості надавачів соціальних послуг в різні проєкти надання соціальних послуг, їх розвитку та підвищення компетентності фахівців;

створено конкурентні умови для залучення якомога більшої кількості надавачів для забезпечення потреб населення відповідних громад;

зменшено рівень бюрократичного навантаження на ринок надавачів.

Що відомо про Реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг

В Україні ведеться Реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг, що є основою для формування мережі надавачів на рівні територіальних громад. Такий реєстр — це екосистема, що акумулює всю інформацію про надавачів та отримувачів соціальних послуг.

Наявність у Реєстрі дає можливість потенційним отримувачам соціальних послуг дізнатися про організацію та доступні послуги. Крім того, це змога претендувати на участь у державних програмах.

Щоб організацію внесли до Реєстру, необхідно подати відповідну заяву:

онлайн — через Соціальний портал Мінсоцполітики. Там буде доступний кабінет надавача соціальних послуг;

у письмовому вигляді — звернувшись до реєстратора за місцем юридичної реєстрації організації. Це органи соціального захисту населення (ОСЗН) та центри надання адміністративних послуг (ЦНАП). Найближчого реєстратора можна знайти, скориставшись цим посиланням.

Основними є два документи — сама заява та перелік соціальних послуг, які надає організація. Ознайомитися із повним переліком необхідних документів можна за посиланням.

Термін розгляду заяви — до 5 робочих днів. Сповіщення про результат надійне на е-пошту, яку зазначали під час подання заяви.

Витяг з Реєстру можна отримати як у паперовій формі, звернувшись до реєстратора, так і в електронному вигляді. Така опція доступна на головній сторінці Соціального порталу Мінсоцполітики . Натиснувши «Сформувати витяг», ви будете перенаправлені до форми заповнення, в якій заповнюєте необхідні поля.

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