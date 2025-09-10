12 вакансій без досвіду роботи із зарплатою до 120 тис. грн Сьогодні 16:01 — Особисті фінанси

12 вакансій без досвіду роботи із зарплатою до 120 тис. грн

Сучасний ринок праці відкритий для тих, хто готовий працювати та швидко навчатися. А висока зарплата часто є головним стимулом, щоб рухатися вперед.

Навіть без досвіду можна отримати роботу, яка оцінює ваші зусилля гідно. Фахівці Work.ua відібрали перевірені пропозиції, де роботодавці не вимагають досвіду, а натомість пропонують чималу винагороду.

1. Різноробочий на покрівлю

Житомир, 35 000−40 000 грн

«Укргідроізол» шукають різноробочого , який монтуватиме водостічні системи та інші елементи, ремонтуватиме примикання до парапетів. Компанія пропонує офіційне працевлаштування, можливість професійного зростання та роботу на цікавих обʼєктах.

Щоб відгукнутися на вакансію, достатньо бути відповідальним, уважним та пунктуальним, а решті обовʼязків можна навчитися вже на робочому місці.

2. Менеджер із продажу в шоурум

Київ, 33 000−40 000 грн

Компанія Smartrobot.ua займається продажем роботів для дому. Роботодавець шукає активного та комунікабельного менеджера , який буде оформлювати замовлення із вхідних каналів, готувати його до доставки та працювати із CRM-системами. Зарплата формується зі ставки + відсоток від продажів.

Проактивний, комунікабельний працівник, який прагне розвитку — ідеальний кандидат для цієї вакансії. Якщо такі характеристики і є вашими сильними сторонами, хутчіш відгукуйтеся.

3. Автослюсар, автомеханік, автосервісний робітник, спеціаліст із ремонту авто

Запоріжжя, 40 000−60 000 грн

Компанія, яка спеціалізується на малому комерційному транспорті, шукає спеціаліста з ремонту авто . В обовʼязки входитиме заміна вузлів та агрегатів, ремонт підвісок в автомобілі.

Робоче приміщення обладнане душем, їдальнею та пральною машиною.

4. Виконроб, керівник об’єктів

Чернівці, 40 000−120 000 грн

Компанії Dekor Showroom потрібен менеджер проєктів зі знаннями будівельних технологій. Основний функціонал на цій посаді — керувати проєктами ремонту квартир від початку до кінця. Щоб грамотно розпоряджатися ресурсами, кандидат повинен мати мінімальні знання та здібності до будівництва.

Зарплата залежить від кількості проєктів. Деякі з них можуть бути не в Чернівцях, тому ця робота підійде тим, хто не проти подорожей Україною.

Читайте також Віддалена робота: добірка вакансій без офісу

5. Майстер манікюру та педикюру

Святопетрівське, 30 000−50 000 грн

У салон краси Vi.Vi.Korotkova шукають майстра нігтьового сервісу , який починає свій шлях у бʼюті сфері. В обовʼязках — надання повного спектру послуг із манікюру й педикюру, виконання дизайнів і дотримання стандартів гігієни. Команда очікує відповідального, доброзичливого, обережного в роботі та пунктуального кандидата.

Роботодавець гарантує стабільний запис клієнтів, сучасне обладнання, підвищення кваліфікації коштом салону та корпоративні бонуси: безкоштовні бʼюті послуги та можливість узяти вихідний для догляду за собою.

6. Продавець-стиліст

Львів, 25 000−40 000 грн

Шоурум Scandal concept store в пошуку стиліста , який зможе навчитися надавати якісний сервіс клієнтам, слідкуватиме за чистотою на робочому місці та буде проводити інвентаризацію. Вимоги до кандидата прості: бажання розвиватися у сфері моди, охайність, доглянутість та комунікабельність.

Компанія пропонує офіційне працевлаштування, карʼєрне зростання та різноманіття одягу. Безкоштовні поїздки, речі та процедури у SPA-салоні входять у бонусну систему.

7. Пекар

Ворзель, 30 800−43 800 грн

Fozzy Group чекає на пекаря у свою команду. Кандидат буде готувати сировину до виробництва, робити заміс, формувати тісто та транспортувати напівфабрикати між секціями виробництва. У компанії очікують, що шукач матиме теоретичні знання чи навички в роботі з виробничими лініями, але головне, щоб на початковому етапі людина була відповідальною, активною та ініціативною.

Роботодавець надає офіційне працевлаштування, гнучкий графік, знижки на власне виробництво та можливості для карʼєрного зростання.

Читайте також Пошук роботи: типові помилки та як швидко працевлаштуватися

8. Менеджер із продажу та партнерства зі знанням англійської

Дистанційно, 31 000−72 000 грн

Група IT-компаній Fractlal у пошуках менеджера з продажу в проєкт Ringostat — українська AI-платформа телефонії. Основні вимоги до кандидата: виявляти потреби, працювати із запереченнями, бути проактивним, наполегливим та ініціативним.

З працевлаштуванням у цю компанію шукач зможе отримати офіційну зарплату + бонуси за досягнення цілей, гнучкий графік та компенсацію хобі.

9. Водій-експедитор із доставки води

Камʼянське, 35 000−60 000 грн

«Наяда» — це фірма, яка займається доставкою очищеної бутильованої води. Їм потрібен співробітник , який завантажуватиме та доставлятиме бутлі з водою за потрібною адресою. Кандидат має бути фізично витривалим, порядним та комунікабельним.

Автомобіль для роботи надає компанія.

10. Менеджер із продажу

Дистанційно, 50 000−120 000 грн

Choice31 — компанія карʼєрного розвитку у digital, яка шукає менеджера з продажу . Важливо, щоб кандидат знав техніки переговорного процесу, був здатний до швидкого навчання та розумів сфери digital та IT. В обовʼязки входить виконання власного плану продажу, контроль його виконання, своєчасна обробка лідів та регулярне самовдосконалення в роботі.

Роботодавець пропонує ставку та відсоток від продажу, гнучкий графік, послуги корпоративного психолога та внутрішні знижки на різні послуги.

Читайте також ШІ знайде вам роботу: Держслужба зайнятості запустила новий інструмент

11. Продавець-консультант мобільних телефонів та аксесуарів

Київ, 50 000−80 000 грн

Магазин техніки Mobile Trend шукає кандидата на посаду продавця-консультанта . Головне завдання — надавати якісний сервіс та консультації щодо мобільних пристроїв, зацікавлювати клієнтів товарами та послугами.

З першого дня роботодавець оплачує навчання, пропонує корпоративні ціни на товари та ініціює карʼєрне зростання до посад вищого рівня.

12. Менеджер із продажу в інтернет-магазин

Дистанційно, 30 000−50 000 грн

На цю посаду запрошують шукача , який буде приймати вхідні дзвінки, обробляти заявки із сайту, вести переговори та супроводжувати весь процес купівлі. Натомість «Маркет Меблів» офіційно працевлаштовує, адаптовує новачків та пропонує прозору систему мотивації. Компанія сприяє карʼєрному зростанню, тому проявіть ініціативу, якщо хочете мати ще більше.

Хочете прослухати цю новину? 👂🏻 Користуйтеся новою функцією: тисніть на зображення і слухайте улюблені новини в аудіоформаті.

Нагадаємо, що середня зарплата в Україні станом на вересень 2025 року становить 25 тис. грн. Водночас за даними Держстату, цей показник перевищив 26 тис. грн ще у липні цього року.

інформація та телекомунікації — у середньому 67 222 грн;

фінансова та страхова діяльність — 55 994 грн;

професійна, наукова та технічна діяльність — 34 068 грн.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.