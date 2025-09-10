0 800 307 555
В Україні спростили отримання прав категорії СЕ

Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яке дозволяє отримати водійське посвідчення категорії СЕ без обов’язкового річного стажу керування вантажівкою категорії С. Нововведення діятиме на період воєнного стану.
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
Посвідчення категорії СЕ надає право керувати вантажівками з великим причепом чи напівпричепом.
Попри зміни, усі інші умови залишаються чинними:
  • обов’язкове навчання;
  • складання іспитів;
  • підтвердження медичної придатності.

Чому це важливо

В Україні відчутний дефіцит водіїв цієї категорії. За оцінками, до 30% вантажних автомобілів простоюють саме через нестачу кадрів. Це створює ризики для логістики, оборонного сектору та економіки.
Нагадаємо, нещодавно в Україні встановили нові норми щодо складання іспитів на водійське посвідчення — вони стосуються як технічного обладнання для контролю за іспитами, так і умов повторного складання практичного тесту. Це має допомогти побороти корупцію та посилити контроль якості підготовки водіїв.
Одним із головних елементів нововведень стала повна відеофіксація практичного іспиту. Всі автомобілі, на яких проводяться тести, будуть оснащені технічними засобами, що записуватимуть весь процес.
З посиленням контролю над складанням іспитів у сервісних центрах МВС майбутні водії отримають більше можливостей, аби оскаржити рішення екзаменатора.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Кабмін
