Хто може працевлаштуватися без трудової книжки

Відповідно Кодексу законів про працю, при укладенні трудового договору громадянин зобов’язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а також трудову книжку (у разі наявності) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб. У певних випадках також потрібні документи про освіту, стан здоров’я або військово-обліковий документ.
Хто може не подавати трудову книжку

Трудову книжку не потрібно надавати, якщо:
  • працівник влаштовується на роботу вперше;
  • працівник втратив трудову книжку;
  • доступ до трудової книжки відсутній через надзвичайну ситуацію, передбачену Кодексом цивільного захисту України, або трудова книжка залишилась на тимчасово окупованій території чи у зоні бойових дій.
Працівникам, які втратили трудову книжку або не мають до неї доступу, видають дублікат трудової книжки.
Без трудової книжки на роботу приймають лише тих, хто працевлаштовується вперше. У всіх інших випадках замість паперової трудової книжки можна подати дані з Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.
Нагадаємо, за даними Опендатабот, 1 983 компанії мали заборгованість із зарплати перед працівниками. Щоб уникнути неприємних сюрпризів, ще до працевлаштування можна перевірити роботодавця через відкриті джерела. Загальну інформацію про юридичних осіб (потрібно знати найменування компанії або номер ЄДРПОУ) та фізичних осіб-підприємців (за іменем ФОПа) можна дізнатися через сервісиYouControl і Опендатабот.
З 1 січня 2026 року в Україні суттєво зміниться підхід до працевлаштування людей з інвалідністю. Буде більше можливостей для інтеграції та адаптації на ринку праці. Також будуть стимули для роботодавців активніше працевлаштовувати людей з інвалідністю.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
