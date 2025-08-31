Як перевірити роботодавця до працевлаштування: добірка сервісів та інструментів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як перевірити роботодавця до працевлаштування: добірка сервісів та інструментів

Особисті фінанси
1
Як перевірити роботодавця до працевлаштування: добірка сервісів та інструментів
Як перевірити роботодавця до працевлаштування: добірка сервісів та інструментів
За даними Опендатабот, 1 983 компанії мали заборгованість із зарплати перед працівниками. Щоб уникнути неприємних сюрпризів, ще до працевлаштування можна перевірити роботодавця через відкриті джерела.
Як це зробити — розповідає Work.ua.

Базова інформація про компанію

Загальну інформацію про юридичних осіб (потрібно знати найменування компанії або номер ЄДРПОУ) та фізичних осіб-підприємців (за іменем ФОПа) можна дізнатися через сервіси YouControl і Опендатабот.
На що варто звернути увагу:
  • чи існує така компанія та який її статус;
  • коли був зареєстрований бізнес;
  • які види діяльності вказані як основні й чи відповідають вони інформації з вакансії;
  • уповноважені особи та засновники компанії. Якщо на власника зареєстровано з десяток компаній — це може бути ознакою фіктивності.
  • якщо бізнес часто змінює назву, адреси реєстрації — виникають сумніви щодо його благонадійності.

Борги із зарплати

Цю інформацію можна перевірити у Єдиному реєстрі боржників, на якому вказані загальна сума заборгованості та кількість активних виконавчих проваджень.

Хочу отримати гроші до зарплати 👛

Щоб перевірити заборгованість потрібно знати код ЄДРПОУ або назву компанії.

Мобінг, незаконні звільнення, невиплата зарплати

Єдиний державний реєстр судових рішень надає можливість побачити всі справи, у яких фігурує те чи інше підприємство.

Робота на російському ринку

#LeaveRussia та Work.ua допоможе знайти інформацію про компанії, які ведуть комерційну діяльність на російських ринках, поповнюючи бюджет країни агресора та спонсоруючи війну.

Репутація компанії

У гуглі та соціальних мережах ви можете дізнатися про скандали або, навпаки, соціально відповідальні ініціативи компанії.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems