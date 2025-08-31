Як перевірити роботодавця до працевлаштування: добірка сервісів та інструментів — Finance.ua

Як перевірити роботодавця до працевлаштування: добірка сервісів та інструментів Сьогодні 18:16 — Особисті фінанси

Як перевірити роботодавця до працевлаштування: добірка сервісів та інструментів

За даними Опендатабот, 1 983 компанії мали заборгованість із зарплати перед працівниками. Щоб уникнути неприємних сюрпризів, ще до працевлаштування можна перевірити роботодавця через відкриті джерела.

Як це зробити — розповідає Work.ua.

Базова інформація про компанію

Опендатабот. Загальну інформацію про юридичних осіб (потрібно знати найменування компанії або номер ЄДРПОУ) та фізичних осіб-підприємців (за іменем ФОПа) можна дізнатися через сервіси YouControl

На що варто звернути увагу:

чи існує така компанія та який її статус;

коли був зареєстрований бізнес;

які види діяльності вказані як основні й чи відповідають вони інформації з вакансії;

уповноважені особи та засновники компанії. Якщо на власника зареєстровано з десяток компаній — це може бути ознакою фіктивності.

якщо бізнес часто змінює назву, адреси реєстрації — виникають сумніви щодо його благонадійності.

Борги із зарплати

Цю інформацію можна перевірити у Єдиному реєстрі боржників , на якому вказані загальна сума заборгованості та кількість активних виконавчих проваджень.

Щоб перевірити заборгованість потрібно знати код ЄДРПОУ або назву компанії.

Мобінг, незаконні звільнення, невиплата зарплати

Єдиний державний реєстр судових рішень надає можливість побачити всі справи, у яких фігурує те чи інше підприємство.

Робота на російському ринку

#LeaveRussia та Work.ua допоможе знайти інформацію про компанії, які ведуть комерційну діяльність на російських ринках, поповнюючи бюджет країни агресора та спонсоруючи війну.

Репутація компанії

У гуглі та соціальних мережах ви можете дізнатися про скандали або, навпаки, соціально відповідальні ініціативи компанії.

