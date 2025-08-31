Чотири кроки для досягнення фінансової стабільності — Finance.ua

Чотири кроки для досягнення фінансової стабільності Сьогодні 19:05 — Особисті фінанси

Чотири кроки для досягнення фінансової стабільності

Шлях до фінансової стабільності складається з простих кроків, які може зробити кожен.

Про це розповідають фахівці «Фінкульту».

Чотири кроки на шляху до фінансової стабільності

Крок 1. Облік витрат. Експерти зазначають, перше, що варто зробити — записати, куди йдуть гроші. Це дозволяє краще планувати бюджет і визначати пріоритети.

Спробуйте занотувати витрати за останній тиждень і проаналізувати їх.

Крок 2. Контроль і оптимізація. Щоб накопичити резервні кошти та створити фінансову подушку безпеки, варто скоротити непотрібні витрати.

Запитайте себе: які витрати дійсно необхідні, а що можна оптимізувати.

Крок 3. Фінансова подушка безпеки. Визначте, яку суму протягом місяця ви можете відкласти. Резерв допоможе впоратися з несподіваними витратами.

Крок 4. Захист коштів у банку. Обирайте надійні фінансові установи і користуйтеся механізмами державного страхування вкладів.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб забезпечує відшкодування коштів, включаючи відсотки, у межах граничної суми. Під час воєнного стану в Україні гарантується повне відшкодування вкладів. Після його завершення відшкодування становитиме 600 тисяч гривень незалежно від кількості вкладів у банку.

Нагадаємо, протягом липня 2025 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатив вкладникам банків, що ліквідуються, 687,0 тис. грн гарантованого відшкодування.

