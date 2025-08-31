Авто в подарунок: коли можна не сплачувати податки — Finance.ua

Авто в подарунок: коли можна не сплачувати податки Сьогодні 16:07 — Особисті фінанси

Якщо ви плануєте подарувати автомобіль родичам першого або другого ступеня спорідненості, податок на доходи фізичних осіб можна не платити.

Про умови дарування розповіли у Головному сервісному центрі МВС.

Кого вважають родичами першого та другого ступеня спорідненості:

родичі першого ступеня — батьки, чоловік чи дружина, діти (включно з усиновленими);

— батьки, чоловік чи дружина, діти (включно з усиновленими); родичі другого ступеня — рідні брати та сестри, бабуся й дідусь з обох сторін, онуки.

Коли потрібно сплатити податок

Якщо ви даруєте автомобіль сторонній особі, необхідно сплатити податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) у розмірі 5% від вартості будь-якого подарунка, а також 5% військового збору.

Для військовослужбовців ставка військового збору становить 1,5%. Нерезиденти сплачують 18% ПДФО та 5% військового збору.

Квитанцію про сплату податків необхідно надати адміністратору під час оформлення договору дарування.

Які документи потрібні для перереєстрації авто за договором дарування:

паспорт громадянина України;

копія довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків;

документ, що підтверджує повноваження представника (якщо звертається не одержувач або не дарувальник);

документ, що підтверджує ступінь спорідненості (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб тощо);

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Якщо у вас вже є нотаріально посвідчений договір дарування, його також слід взяти з собою до сервісного центру.

Договір дарування оформляється безкоштовно, а орієнтовна вартість перереєстрації авто становить 1306 грн:

адміністративна послуга — 350 грн;

бланк свідоцтва — 606 грн;

номерний знак — 350 грн.

Нагадаємо, минулого року українці скористалися цією можливістю 38 685 разів, що є рекордним показником.

Це вдесятеро більше, ніж у 2023 році, коли було подаровано лише 3 790 автомобілів, та майже в 20 разів більше ніж у 2022 році, коли було подаровано 1977 автомобілів.

