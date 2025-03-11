Які авто найчастіше дарували українці у 2024 році (інфографіка) — Finance.ua
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Які авто найчастіше дарували українці у 2024 році (інфографіка)

Технології&Авто
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Які авто найчастіше дарували українці у 2024 році (інфографіка)
Які авто найчастіше дарували українці у 2024 році (інфографіка)
Минулого року українці скористалися цією можливістю 38 685 разів, що є рекордним показником.
Це вдесятеро більше, ніж у 2023 році, коли було подаровано лише 3 790 автомобілів, та майже в 20 разів більше ніж у 2022 році, коли було подаровано 1977 автомобілів.
Про це повідомляють аналітики Інституту досліджень авторинку.
Які авто найчастіше дарували українці у 2024 році (інфографіка)
Дослідження статистики дарування автомобілів виявило, що середній вік таких транспортних засобів складає 13 років. Це свідчить про те, що українці активно дарують автомобілі з пробігом, що може бути пов’язано з різними факторами, такими як економічні умови або бажання передати улюблене авто близькій людині.

Загальна кількість подарованих авто у 2024 році:

  • Легкових — 32 880 шт.
  • Вантажних — 4 173 шт.
  • Напівпричепів — 554 шт.
  • Причепів — 494 шт.
  • Мотоциклів — 384 шт.
  • Автобусів — 167 шт.
  • Мопедів — 23 шт.
  • Квадроциклів — 7 шт.
  • Трициклів — 3 шт.
Окрім зрозумілої популярності легковиків, бачимо, що дарували й більш екзотичні транспортні засоби, зокрема напівпричепи та автобуси.
Які марки (без виокремлення виду ТЗ) дарували найчастіше
Фахівці Інституту досліджень авторинку визначили десять наймасовіших марок за підсумками минулого року:
  1. Volkswagen — 4135 шт.
  2. Toyota — 3233 шт.
  3. Renault — 2313 шт.
  4. Mercedes-Benz — 2232 шт.
  5. Hyundai — 1824 шт.
  6. Ford — 1774 шт.
  7. Nissan — 1716 шт.
  8. BMW — 1626 шт.
  9. Skoda — 1570 шт.
  10. Audi — 1355 шт.

Десятка моделей-подарунків:

  1. Skoda Octavia — 875 шт.
  2. Volkswagen Passat — 773 шт.
  3. Toyota RAV4 — 705 шт.
  4. Mercedes-Benz Sprinter — 621 шт.
  5. Volkswagen Transporter — 585 шт.
  6. Toyota Camry — 571 шт.
  7. Volkswagen Golf — 535 шт.
  8. KIA Sportage — 473 шт.
  9. Hyundai Tucson — 466 шт.
  10. BMW X5 — 438 шт.

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За матеріалами:
Інститут досліджень авторинку
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