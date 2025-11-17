Що дарують українці: зміна споживацької поведінки, середній чек (дослідження)
Українці змінюють ставлення до подарунків і все частіше обирають досвід замість матеріальних речей. 71% опитаних українців надають перевагу спільно проведеному часу та новим враженням, тоді як лише 29% вважають важливішим мати річ як нагадування про подію чи людину.
Про це йдеться в жовтневому дослідженні Kantar та bodo.
Витрачають менше, отримують більше
Попри економічну турбулентність, традиція дарування зберігається.
Україці повідомляють, що в середньому витрачають на подарунки 3 900 грн, тоді як отримують подарунки вартістю близько 4 694 грн.
Чоловіки витрачають майже вдвічі більше, ніж жінки, але отримують дешевші презенти.
Найщедрішими дарувальниками виявилися люди у віці 41−55 років, тоді як найдорожчі подарунки отримують 30−40-річні. Молодь (18−29 років) дарує менше через нижчий рівень доходів, однак частіше схиляється до нематеріальних подарунків: подорожей, відпочинку, нових емоцій.
Потреба в емоційному відновленні
Серед способів відновлення новий досвід і враження стали головним драйвером покращення емоційного стану — їх обирають 60% опитаних українців. Для порівняння: шопінг допомагає лише 21%, а похід у кіно чи театр — 11%, ресторан — 8%.
Зміна споживацької поведінки
Дані дослідження підкреслюють трансформацію споживацької поведінки українців. Дарування стає не стільки економічним, скільки емоційним актом. Люди прагнуть не володіти речами, а відчувати, не накопичувати — створювати спогади.
Цей тренд задає новий вектор для брендів, які можуть створювати продукти й сервіси, що допомагають людям відчувати життя яскравіше.
Раніше ми писали, про те, що якщо ви плануєте подарувати автомобіль родичам першого або другого ступеня спорідненості, податок на доходи фізичних осіб можна не платити.
Кого вважають родичами першого та другого ступеня спорідненості:
- родичі першого ступеня — батьки, чоловік чи дружина, діти (включно з усиновленими);
- родичі другого ступеня — рідні брати та сестри, бабуся й дідусь з обох сторін, онуки.
Якщо ви даруєте автомобіль сторонній особі, необхідно сплатити податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) у розмірі 5% від вартості будь-якого подарунка, а також 5% військового збору.
