Що дарують українці: зміна споживацької поведінки, середній чек (дослідження)

Українці змінюють ставлення до подарунків і все частіше обирають досвід замість матеріальних речей. 71% опитаних українців надають перевагу спільно проведеному часу та новим враженням, тоді як лише 29% вважають важливішим мати річ як нагадування про подію чи людину.

Про це йдеться в жовтневому дослідженні Kantar та bodo.

Витрачають менше, отримують більше

Попри економічну турбулентність, традиція дарування зберігається.

Україці повідомляють, що в середньому витрачають на подарунки 3 900 грн, тоді як отримують подарунки вартістю близько 4 694 грн.

Чоловіки витрачають майже вдвічі більше, ніж жінки, але отримують дешевші презенти.

Найщедрішими дарувальниками виявилися люди у віці 41−55 років, тоді як найдорожчі подарунки отримують 30−40-річні. Молодь (18−29 років) дарує менше через нижчий рівень доходів, однак частіше схиляється до нематеріальних подарунків: подорожей, відпочинку, нових емоцій.

Потреба в емоційному відновленні

Серед способів відновлення новий досвід і враження стали головним драйвером покращення емоційного стану — їх обирають 60% опитаних українців. Для порівняння: шопінг допомагає лише 21%, а похід у кіно чи театр — 11%, ресторан — 8%.

Зміна споживацької поведінки

Дані дослідження підкреслюють трансформацію споживацької поведінки українців. Дарування стає не стільки економічним, скільки емоційним актом. Люди прагнуть не володіти речами, а відчувати, не накопичувати — створювати спогади.

Цей тренд задає новий вектор для брендів, які можуть створювати продукти й сервіси, що допомагають людям відчувати життя яскравіше.

не платити. Раніше ми писали , про те, що якщо ви плануєте подарувати автомобіль родичам першого або другого ступеня спорідненості, податок на доходи фізичних осіб можна

Кого вважають родичами першого та другого ступеня спорідненості:

родичі першого ступеня — батьки, чоловік чи дружина, діти (включно з усиновленими);

— батьки, чоловік чи дружина, діти (включно з усиновленими); родичі другого ступеня — рідні брати та сестри, бабуся й дідусь з обох сторін, онуки.

Якщо ви даруєте автомобіль сторонній особі, необхідно сплатити податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) у розмірі 5% від вартості будь-якого подарунка, а також 5% військового збору.

