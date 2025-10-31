«Подарунок» не безкоштовно, а за 1 гривню: чому компанії ставлять символічну ціну Сьогодні 09:07

«Подарунок» не безкоштовно, а за 1 гривню: чому компанії ставлять символічну ціну

Майже біля кожного подарунка від компаній можна побачити дрібний напис: «Під подарунком мається на увазі купівля товару за 1 гривню». Чому так?

Як пояснюють фахівці Центру економічних стратегій, причина проста.

Якщо бізнес безкоштовно дарує товар клієнту, податкове законодавство вважає це споживанням, а не частиною бізнесу.

У такому випадку потрібно заплатити ПДВ із вартості подарунка, і компанія втрачає право на податковий кредит — тобто не може зарахувати податок, уже сплачений постачальнику.

Щоб цього уникнути, компанії оформлюють подарунок як продаж за символічну суму — 1 гривню. Податок усе одно розраховується з реальної вартості, але операція вважається бізнесовою. Тоді ПДВ сплачується лише один раз, а право на податковий кредит зберігається.

Як це працює в Європі

Натомість у ЄС підхід інший, зазначають експерти. Там компанії можуть безоплатно дарувати товари невеликої вартості (зазвичай 10−30 євро), якщо це робиться в рамках просування. Такі подарунки не оподатковуються, бо вважаються частиною бізнес-діяльності.

Читайте також Податкова знижка: чому більшість українців не повертають свої гроші

Європейська логіка наступна: якщо подарунок допомагає продавати інші товари, це бізнес, а не споживання. В Україні ж подарунок вважається фактично споживанням, тому ПДВ потрібно сплатити одразу, а право на податковий кредит втрачається.

Що варто зробити

Фахівці ЦЕС зазначають, що Україні треба закріпити в законодавстві, що промо-подарунки невеликої вартості, які використовуються для просування товарів або бренду, вважаються частиною бізнес-діяльності і не підлягають додатковому оподаткуванню — як це передбачено статтею 16 Директиви 2006/112/ЄС.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.