«Подарунок» не безкоштовно, а за 1 гривню: чому компанії ставлять символічну ціну
Майже біля кожного подарунка від компаній можна побачити дрібний напис: «Під подарунком мається на увазі купівля товару за 1 гривню». Чому так?
Як пояснюють фахівці Центру економічних стратегій, причина проста.
- Якщо бізнес безкоштовно дарує товар клієнту, податкове законодавство вважає це споживанням, а не частиною бізнесу.
- У такому випадку потрібно заплатити ПДВ із вартості подарунка, і компанія втрачає право на податковий кредит — тобто не може зарахувати податок, уже сплачений постачальнику.
Щоб цього уникнути, компанії оформлюють подарунок як продаж за символічну суму — 1 гривню. Податок усе одно розраховується з реальної вартості, але операція вважається бізнесовою. Тоді ПДВ сплачується лише один раз, а право на податковий кредит зберігається.
Як це працює в Європі
Натомість у ЄС підхід інший, зазначають експерти. Там компанії можуть безоплатно дарувати товари невеликої вартості (зазвичай 10−30 євро), якщо це робиться в рамках просування. Такі подарунки не оподатковуються, бо вважаються частиною бізнес-діяльності.
Європейська логіка наступна: якщо подарунок допомагає продавати інші товари, це бізнес, а не споживання. В Україні ж подарунок вважається фактично споживанням, тому ПДВ потрібно сплатити одразу, а право на податковий кредит втрачається.
Що варто зробити
Фахівці ЦЕС зазначають, що Україні треба закріпити в законодавстві, що промо-подарунки невеликої вартості, які використовуються для просування товарів або бренду, вважаються частиною бізнес-діяльності і не підлягають додатковому оподаткуванню — як це передбачено статтею 16 Директиви 2006/112/ЄС.
