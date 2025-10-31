День фінансів: курс у листопаді, ціни на житло, робота з житлом Сьогодні 17:25

У п’ятницю, 31 жовтня, стало відомо, який буде курс у листопаді, та чому українці все менше купують в Чорну п"ятницю.

Курс долара і євро у листопаді

Восени попит на валюту традиційно зростає. Це пов’язано з активністю імпортерів, які купують валюту для необхідних закупівель, насамперед енергоресурсів. Яким буде курс наступного місяця розказав експерт.

Також в НБУ повідомили, як змінився курс в 3 кварталі.

🧐До речі, сьогодні стартувало вже друге Всеукраїнське тестування з фінансової грамотності від Національного банку України, яке дає змогу кожному українцю перевірити власні знання у сфері фінансів.

👩‍🦰Проходьте тест онлайн на сайті «Гаразд» з 31 жовтня до 7 листопада 2025 року. 20 запитань допоможуть оцінити рівень фінансової обізнаності, а результати супроводжуються персональними порадами для її покращення.

Робота з житлом

Станом на жовтень ще доступні майже 1,2 тис. таких пропозицій. У 2025 році на Єдиному порталі вакансій Державної служби зайнятості роботодавці пропонували 3,9 тис. вакансій із безплатним житлом для працівників.

Найбільші та найменші ціни на електроенергію для населення в ЄС

У першій половині 2025 року середня ціна на електроенергію для домогосподарств у ЄС залишалася переважно стабільною на рівні 28,72 євро за 100 кВт·год, після зниження на 0,5% з 28,87 євро у другій половині 2024 року.

Ціни на житло в Києві

У Києві вартість квадратного метра нового житла у 2025 році становить близько $1300. Тоді як у багатьох столицях Європи ціни за «квадрат» у 5−10 разів вищі.

«Продовжені» закордонні паспорти

З 29 жовтня в Україні змінюються прав ила оформлення закордонних паспортів. Уряд України затвердив зміни до постанови, яка у лютому 2022 року запровадила тимчасовий порядок продовження строку дії закордонних паспортів та внесення до них відомостей про дітей. Тепер ці норми припиняють дію.

Чорна п’ятниця- 2025

Українці дедалі скептичніше ставляться до Чорної пʼятниці. Опитування показало, що 83% не планували робити покупки під час акції. Нині значна частина українців перебуває у вразливому фінансовому становищі: 19% економлять на їжі, 17% покривають лише базові потреби.

😎До речі, стала відома програма конференції «Жити на відсотки» , учасники якої дізнаються все і трохи більше про дієві інвестиційні інструменти. Захід пройде вже 8 листопада у Києві, тож в охочих долучитися до івенту ще є нагода встигнути в останній вагон та купити квитки. Ми ж розкажемо, на які теми та спікерів чекати цьогоріч.

👉Придбати квитки на конференцію «Жити на відсотки» можна на офіційному сайті заходу. Долучитися можливо як онлайн, так і офлайн.

У кого з робітничих професій найбільше зросла зарплата

Як повідомляється у дослідженні OLX Робота та Європейської Бізнес Асоціації ( EBA) , середні зарплати представників робітничих спеціальностей в Україні за останні чотири роки зросли у кілька разів.

🎥 В новому відео ми розповідаємо про заощадження та інвестиції: що в них спільного, а яка між ними принципова різниця. І головне — коли використовувати депозит, а коли варто ризикнути.

