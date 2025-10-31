Чорна п’ятниця 2025: українці все менше довіряють знижкам — чому так (інфографіка) Сьогодні 10:04 — Особисті фінанси

Чорна п’ятниця 2025: українці все менше довіряють знижкам — чому так (інфографіка)

Українці дедалі скептичніше ставляться до Чорної пʼятниці. Опитування показало, що 83% не планували робити покупки під час акції.

Нині значна частина українців перебуває у вразливому фінансовому становищі: 19% економлять на їжі, 17% покривають лише базові потреби.

Агенція диджитал-маркетингу Inweb проаналізувала наміри споживачів, тенденції покупок та популярні категорії товарів під час великих знижок.

Недовіра до знижок: 64% респондентів заявили, що ніколи не купують у цей день, бо вважають знижки несправжніми.

Ще 19% вирішили відмовитися від будь-яких покупок у 2024 році, тоді як лише 4% планували витратити більше, ніж у 2023 році.

Експерти Inweb дослідили статистичні дані щодо намірів споживачів, тенденції покупок та показали тренди 2025 року.

Тренди 2025 року

Споживачі стають обережнішими та вибірковішими.

Українці готові витрачати гроші, але лише за умови, що бачать реальну вигоду. Це пояснюється нестабільними споживчими настроями, які коливалися протягом 2024−2025 років.

Довіра до знижок важлива.

У 2024-му 83% не планували покупок на BF; 64% пояснили це недовірою до знижок. Покупці очікують щонайменше 30% дисконту, щоб вважати пропозицію вигідною.

Середній чек і розстрочка зростають.

У 2024 році середній чек зріс на 23% у гривні (≈12% у $); люди інвестували у дорогі категорії (ноутбуки, зарядні станції, смартфони). Кількість покупок частинами досягла рекорду, що підтверджує готовність брати дорожчі товари в розстрочку.

Онлайн і мобайл посилюються.

У святковий сезон уперше більшість транзакцій відбулася зі смартфонів (54,5%). На BF-2023 66,4% покупок були онлайн; у 2024-му у США трафік і покупки розподілилися майже порівну між онлайном та офлайном, але BF лишається піковим днем онлайн-шопінгу.

Ранній старт пошуку.

Понад 60% покупців шукають знижки з жовтня — конкуренція за увагу починається завчасно.

Молоддю рухає преміальність та імпульсивність.

Gen Z і міленіали частіше обирають дорожчі бренди (до 34% і 30% відповідно) і частіше купують спонтанно (до 31%). Вони активніше шукають ідеї в соцмережах (76% Gen Z) і використовують/планують використовувати ШІ для шопінгу (до 15% у молоді та міленіалів; глобально 13% вже користувалися, ще 25% планують).

Як змінилася поведінка за рік

Впродовж року з вересня 2024-го по липень 2025-го українці демонстрували нестабільні, але показові коливання у настроях.

Індекс споживчих настроїв коливався в діапазоні від 68,8 п. у жовтні 2024 року до 84,3 п. у березні 2025 року. Тобто покупці постійно зважують власні можливості та ризики, і їхня готовність витрачати сильно залежить від різних факторів.

Восени 2024 року споживчі настрої були низькими. Більшість українців відкладали великі покупки й очікували погіршення ситуації. Лише в грудні індекс трохи підріс до 71,1 п., але настрої залишались песимістичними.

На початку року відбулося помітне покращення. У січні індекс піднявся до 75,6 п., у лютому — 76,3 п., а в березні досяг піка у 84,3 п. Це пов’язано з кращими оцінками власного матеріального становища та короткострокових економічних перспектив.

Попри це, в липні зріс показник готовності до великих покупок: люди шукають вигідні моменти для витрат, але загалом залишаються настороженими.

Що це означає для Чорної п’ятниці 2025:

Покупці витрачатимуть вибірково. Українці готові купувати великі товари, але лише якщо вони мають реальний запит на продукт чи послугу.

Реальні знижки критично важливі. Люди шукають економію, особливо на фоні девальваційних очікувань.

Маркетинг має працювати на довіру. Оскільки економічні очікування коливаються, бренд має показувати стабільність і надійність, щоб споживач легше приймав рішення витратити гроші.

Фінансова грамотність і платоспроможність українців

Значна частина українців зараз перебуває у вразливому фінансовому становищі:

19% змушені економити на харчуванні,

ще 17% можуть покривати лише базові потреби, але для одягу чи взуття доводиться відкладати або позичати.

Жінки демонструють гіршу фінансову стійкість, ніж чоловіки: 22% економлять на їжі проти 16% серед чоловіків, а накопичувати на великі покупки можуть лише 12% жінок (проти 23% чоловіків).

Для бізнесу це сигнал робити акцент на доступних сегментах товарів, розстрочці та невеликих, але частих пропозиціях.

Зміна середнього чека

Чорна п’ятниця 2024 в Україні показала зростання середнього чека і перехід покупців до дорожчих товарів. За даними Rozetka, середній чек збільшився на 40% порівняно із середнім по року.

У лідерах продажів опинилися віскі, мобільні телефони, ноутбуки та павербанки. Схожий тренд відзначили й інші мережі: у «Фокстроті» середній чек склав близько 9000 грн, а в АЛЛО він зріс на 35% відносно середини листопада, хоча залишився на рівні минулого року — близько 5000 грн.

Найбільші замовлення на Rozetka демонструють, як покупці використовують акційний період для масштабних інвестицій у техніку:

800 000 грн за 15 зарядних станцій;

505 000 грн за три комп’ютери, системний блок і газонокосарку;

500 000 грн за 23 ноутбуки.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.