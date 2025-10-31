«Продовжені» закордонні паспорти більше не діятимуть: що змінюється з 29 жовтня Сьогодні 16:03 — Особисті фінанси

З 29 жовтня в Україні змінюються правила оформлення закордонних паспортів. Уряд України затвердив зміни до постанови, яка у лютому 2022 року запровадила тимчасовий порядок продовження строку дії закордонних паспортів та внесення до них відомостей про дітей. Тепер ці норми припиняють дію.

Про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС України.

Постанова була ухвалена на п’ятий день після початку повномасштабного вторгнення, коли через пошкодження системи оформлення паспортів в Україні стало неможливо видавати нові документи. Як тимчасовий захід держава дозволила продовжувати термін дії чинних закордонних паспортів і вносити до них дані про дітей.

Після відновлення роботи паспортної системи посольства та консульства України знову почали оформляти нові паспорти. Згодом таку можливість отримали й громадяни за кордоном у філіях ДП «Документ».

Чому скасовують тимчасовий порядок

У більшості країн світу визнають лише біометричні паспорти із терміном дії до 10 років. Тому подорожі з «продовженими» паспортами або з внесеними відомостями про дітей часто створюють проблеми під час перетину кордону. Тому Україна повертається до міжнародних стандартів оформлення паспортів.

Основні зміни

термін дії закордонного паспорта: для осіб віком від 16 років — максимум 10 років; для дітей до 16 років — максимум 4 роки;

кожен громадянин має мати власний паспорт;

можна мати два закордонні паспорти.

Що робити власникам «продовжених» паспортів

Якщо строк дії вашого закордонного паспорта закінчується, слід звернутися:

до посольства або консульства України за кордоном;

або до філії ДП «Документ», ЦНАП чи підрозділу міграційної служби в Україні, щоб оформити новий біометричний паспорт.

Якщо ви за кордоном і вас не випускають з ЄС до України з «продовженим» паспортом або з даними про дітей, зверніться до найближчого посольства чи консульства України, де можна оформити посвідчення особи на повернення в Україну (так званий «білий паспорт»). Документ видають у день звернення. Для дітей до 16 років безкоштовно, для дорослих за тарифом консульського збору.

Якщо ви в Україні й вас не впускають до країни ЄС із «продовженим» паспортом, слід звернутися до будь-якого відділення ДП «Документ», ЦНАП або міграційної служби, щоб отримати новий закордонний паспорт.

Авіаперевізники керуються вимогами Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) і приймають лише паспорти з терміном дії до 10 років. Тому власників «продовжених» документів можуть не допустити до рейсу, наприклад, із США чи Канади до країн Шенгенської зони.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила проєкт постанови № 13369, відповідно до якої всі записи у паспорті громадянина України у вигляді паспортної книжечки здійснюються лише державною мовою.

