У яких країнах можна зробити закордонний паспорт України — Finance.ua

У яких країнах можна зробити закордонний паспорт України Сьогодні 11:25

У яких країнах можна зробити закордонний паспорт України

Після початку повномасштабної війни мільйони українців були змушені залишити свою країну в пошуках безпеки. Зрозуміло, що серед пріоритетних питань за кордоном — оформлення документів, зокрема закордонного паспорта. У яких країнах можна зробити закордонний паспорт України та куди звертатися для оформлення — розповів портал visitukraine.today

Куди звертатися для оформлення закордонного паспорта за кордоном?

Якщо ви перебуваєте за кордоном і вам необхідно оформити або оновити закордонний паспорт України, це можна зробити двома основними способами:

Через дипломатичну установу України

У багатьох країнах світу працюють посольства та консульства України, де громадяни можуть подати заяву на виготовлення нового паспорта. Зазвичай у консульствах надають повний спектр консульських послуг. Попередній запис обов’язковий, а терміни очікування можуть бути різними — від кількох тижнів до кількох місяців. На сайті Міністерства закордонних справ України можна знайти детальну інформацію про дипломатичні установи України в різних країнах світу.

Через центри обслуговування громадян Паспортний сервіс ДП «Документ»

У деяких країнах працюють центри державного підприємства «Документ», які надають послуги з оформлення закордонних паспортів українцям за кордоном. Вони працюють у форматі ЦНАПу, надаючи швидше обслуговування в комфортних умовах. Також можливо обрати термінове оформлення документа (за наявності такої послуги).

Оформлення закордонного паспорту через ДП «Документ»

Наразі філії Паспортного сервісу ДП «Документ» можна знайти у таких країнах:

● Іспанія

● Італія

● Німеччина

● Польща

● Словаччина

● Чехія

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