У яких країнах можна зробити закордонний паспорт України — Finance.ua

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У яких країнах можна зробити закордонний паспорт України

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У яких країнах можна зробити закордонний паспорт України
У яких країнах можна зробити закордонний паспорт України
Після початку повномасштабної війни мільйони українців були змушені залишити свою країну в пошуках безпеки. Зрозуміло, що серед пріоритетних питань за кордоном — оформлення документів, зокрема закордонного паспорта. У яких країнах можна зробити закордонний паспорт України та куди звертатися для оформлення — розповів портал visitukraine.today.

Куди звертатися для оформлення закордонного паспорта за кордоном?

Якщо ви перебуваєте за кордоном і вам необхідно оформити або оновити закордонний паспорт України, це можна зробити двома основними способами:
  • Через дипломатичну установу України
У багатьох країнах світу працюють посольства та консульства України, де громадяни можуть подати заяву на виготовлення нового паспорта. Зазвичай у консульствах надають повний спектр консульських послуг. Попередній запис обов’язковий, а терміни очікування можуть бути різними — від кількох тижнів до кількох місяців. На сайті Міністерства закордонних справ України можна знайти детальну інформацію про дипломатичні установи України в різних країнах світу.
  • Через центри обслуговування громадян Паспортний сервіс ДП «Документ»
У деяких країнах працюють центри державного підприємства «Документ», які надають послуги з оформлення закордонних паспортів українцям за кордоном. Вони працюють у форматі ЦНАПу, надаючи швидше обслуговування в комфортних умовах. Також можливо обрати термінове оформлення документа (за наявності такої послуги).

Оформлення закордонного паспорту через ДП «Документ»

Наразі філії Паспортного сервісу ДП «Документ» можна знайти у таких країнах:
Іспанія
— м. Мадрид, C. Adolfo Bioy Casares, 2;
— м. Валенсія, Av. de Pius XII, 2, local 117, Campanar;
— м. Барселона, Av. del Segle XXI, 6, 08840 Viladecans.
Італія
— м. Мілан, Via Eugenio Curiel, 25, Rozzano.
Німеччина
— м. Берлін, Am Treptower Park 14;
— м. Кельн, Händelstraße 25−29;
— м. Мюнхен, Heinrich-Wieland-Straße 5.
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Польща
— м. Краків, Pawia 5, 31−154 Kraków;
— м. Гданськ, Aleja Grunwaldzka, 415;
— м. Вроцлав, plac Grunwaldzki 22, 50−363;
— м. Варшава, Al. Jerozolimskie, 179.
Словаччина
— м. Братислава, Mlynské nivy 5A.
Чехія
— м. Прага, Michelská, 1552/58.
За матеріалами:
visitukraine.today
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