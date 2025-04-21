У яких країнах можна зробити закордонний паспорт України — Finance.ua

У яких країнах можна зробити закордонний паспорт України
Після початку повномасштабної війни мільйони українців були змушені залишити свою країну в пошуках безпеки. Зрозуміло, що серед пріоритетних питань за кордоном — оформлення документів, зокрема закордонного паспорта. У яких країнах можна зробити закордонний паспорт України та куди звертатися для оформлення — розповів портал visitukraine.today.
Куди звертатися для оформлення закордонного паспорта за кордоном?
Якщо ви перебуваєте за кордоном і вам необхідно оформити або оновити закордонний паспорт України, це можна зробити двома основними способами:
- Через дипломатичну установу України
У багатьох країнах світу працюють посольства та консульства України, де громадяни можуть подати заяву на виготовлення нового паспорта. Зазвичай у консульствах надають повний спектр консульських послуг. Попередній запис обов’язковий, а терміни очікування можуть бути різними — від кількох тижнів до кількох місяців. На сайті Міністерства закордонних справ України можна знайти детальну інформацію про дипломатичні установи України в різних країнах світу.
- Через центри обслуговування громадян Паспортний сервіс ДП «Документ»
У деяких країнах працюють центри державного підприємства «Документ», які надають послуги з оформлення закордонних паспортів українцям за кордоном. Вони працюють у форматі ЦНАПу, надаючи швидше обслуговування в комфортних умовах. Також можливо обрати термінове оформлення документа (за наявності такої послуги).
Оформлення закордонного паспорту через ДП «Документ»
Наразі філії Паспортного сервісу ДП «Документ» можна знайти у таких країнах:
● Іспанія
● Італія
● Німеччина
● Польща
● Словаччина
● Чехія
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