Як отримати паспортні документи за кордоном чоловікам 18−60 років — інструкція МВС — Finance.ua
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Як отримати паспортні документи за кордоном чоловікам 18−60 років — інструкція МВС

Особисті фінанси
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Як отримати паспортні документи за кордоном чоловікам 18−60 років — інструкція МВС
Як отримати паспортні документи за кордоном чоловікам 18−60 років — інструкція МВС
Українцям за кордоном можуть не видати паспорт, якщо військово-облікові документи недійсні.
Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.
У МВС пояснили, що чоловікам-українцям віком від 18 до 60 років для того, щоб отримати паспортні документи за кордоном, необхідно звернутися до відокремленого центру ДП «Документ».
Інфографіка: МВС
Інфографіка: МВС
«Якщо військово-облікові документи недійсні, працівник ДП „Документ“ інформує про відмову в оформленні паспорта. У такому випадку необхідно звернутися до Міністерства оборони», — сказано в повідомленні.
Фізично предʼявляти військово-обліковий документ чи Резерв+ не потрібно. Процес перевірки статусу військового обліку в реєстрі здійснюють працівники центру. У разі відсутності запису в реєстрі, його вноситимуть автоматично.
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Нагадаємо, Кабінет міністрів розпочав експериментальний проєкт з автоматичної верифікації та перевірки даних про призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Це має спростити оформлення паспортних документів для чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають за межами України. Тепер їм не потрібно фізично предʼявляти військово-обліковий документ для оформлення паспорта громадянина України або паспорта для виїзду за кордон.
Віцепрем’єр-міністр — міністр національної єдності України Олексій Чернишов раніше заявляв, що йде робота над дозволом видачі за кордоном усім чоловікам паспортів, у яких завершується термін дії документа.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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