Видача паспортів для чоловіків за кордоном: Чернишов розповів про результати роботи — Finance.ua

Видача паспортів для чоловіків за кордоном: Чернишов розповів про результати роботи Сьогодні 15:44

Видача паспортів для чоловіків за кордоном: Чернишов розповів про результати роботи

Віцепрем’єр-міністр — міністр національної єдності України Олексій Чернишов заявляє, що йде робота над дозволом видачі за кордоном усім чоловікам паспортів, у яких завершується термін дії документа.

Про це він розповів журналістам в середу в Києві.

«Я радий, що нам вдалося розблокувати це все (отримання чоловіками за кордоном раніше оформлених паспортів. — Ред.). Сьогодні з 80 тис. паспортів більшість уже видана, і до кінця місяця отримають решту», — сказав Чернишов.

Читайте також Українським чоловікам за кордоном почнуть видавати паспорти

Водночас він повідомив, що його мета — змінити постанову, яка обмежує видачу та оформлення паспортів за кордоном для ряду інших категорій чоловіків.

«Надати можливість українським чоловікам, тим, для кого це потрібно: тим, у кого завершується паспорт. Він перебуває, скажімо, в Чехії, він чоловік, у нього закінчується паспорт, він приходить в ДП „Документ“, а йому кажуть: надай військові документи… І він опиняється в статусі особи з простроченим паспортом в іншій країні… Зараз разом працюємо над тим, щоб їм все ж давати паспорти, я за лібералізацію цього блоку», — додав він.

Чернишов підкреслив, що сьогоднішня заборона не працює на повернення чоловіків.

«Що ми виграємо? Нічого не виграємо», — додав він.

Нагадаємо, питання видачі паспортів українцям, які перебувають за кордоном, урегульовано: громадяни України чоловічої статі віком 18−60 років, які подали документи до 25 квітня 2024 року у ДП «Документ», отримали можливість з 17 лютого починати отримувати виготовлені паспорти.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.