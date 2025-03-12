Видача паспортів для чоловіків за кордоном: Чернишов розповів про результати роботи — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Видача паспортів для чоловіків за кордоном: Чернишов розповів про результати роботи

67
Видача паспортів для чоловіків за кордоном: Чернишов розповів про результати роботи
Видача паспортів для чоловіків за кордоном: Чернишов розповів про результати роботи
Віцепрем’єр-міністр — міністр національної єдності України Олексій Чернишов заявляє, що йде робота над дозволом видачі за кордоном усім чоловікам паспортів, у яких завершується термін дії документа.
Про це він розповів журналістам в середу в Києві.
«Я радий, що нам вдалося розблокувати це все (отримання чоловіками за кордоном раніше оформлених паспортів. — Ред.). Сьогодні з 80 тис. паспортів більшість уже видана, і до кінця місяця отримають решту», — сказав Чернишов.
Читайте також
Водночас він повідомив, що його мета — змінити постанову, яка обмежує видачу та оформлення паспортів за кордоном для ряду інших категорій чоловіків.
«Надати можливість українським чоловікам, тим, для кого це потрібно: тим, у кого завершується паспорт. Він перебуває, скажімо, в Чехії, він чоловік, у нього закінчується паспорт, він приходить в ДП „Документ“, а йому кажуть: надай військові документи… І він опиняється в статусі особи з простроченим паспортом в іншій країні… Зараз разом працюємо над тим, щоб їм все ж давати паспорти, я за лібералізацію цього блоку», — додав він.
Читайте також
Чернишов підкреслив, що сьогоднішня заборона не працює на повернення чоловіків.
«Що ми виграємо? Нічого не виграємо», — додав він.
Нагадаємо, питання видачі паспортів українцям, які перебувають за кордоном, урегульовано: громадяни України чоловічої статі віком 18−60 років, які подали документи до 25 квітня 2024 року у ДП «Документ», отримали можливість з 17 лютого починати отримувати виготовлені паспорти.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems