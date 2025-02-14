Українським чоловікам за кордоном почнуть видавати паспорти — Finance.ua

Українським чоловікам за кордоном почнуть видавати паспорти Сьогодні 16:33 — Особисті фінанси

Українським чоловікам за кордоном почнуть видавати паспорти

На виконання завдань Президента Уряд регулював питання видачі паспортів українцям, які перебувають за кордоном.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в Telegram

Так, громадяни України чоловічої статі віком 18−60 років, які подали документи до 25 квітня 2024 року у ДП «Документ», безкоштовно з наступного тижня можуть отримати виготовлені паспорти.

Відповідні повідомлення із зазначенням дати, часу та місця прибуття надсилають у порядку черговості подачі документів.

Як зазначив чиновник, потрібен був час для унормування процесу відновлення видачі документів, щоб привести його на відповідність чинному законодавству України.

Він нагадав, що на сьогодні обов’язковою умовою для оформлення та отримання паспортів громадян України чоловічої статі віком 18−60 років, які знаходяться за кордоном, є військово-облікові документи.

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