Українським чоловікам за кордоном почнуть видавати паспорти — Finance.ua

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Українським чоловікам за кордоном почнуть видавати паспорти

Особисті фінанси
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Українським чоловікам за кордоном почнуть видавати паспорти
Українським чоловікам за кордоном почнуть видавати паспорти
На виконання завдань Президента Уряд регулював питання видачі паспортів українцям, які перебувають за кордоном.
Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в Telegram.
Так, громадяни України чоловічої статі віком 18−60 років, які подали документи до 25 квітня 2024 року у ДП «Документ», безкоштовно з наступного тижня можуть отримати виготовлені паспорти.
Відповідні повідомлення із зазначенням дати, часу та місця прибуття надсилають у порядку черговості подачі документів.
Як зазначив чиновник, потрібен був час для унормування процесу відновлення видачі документів, щоб привести його на відповідність чинному законодавству України.
Він нагадав, що на сьогодні обов’язковою умовою для оформлення та отримання паспортів громадян України чоловічої статі віком 18−60 років, які знаходяться за кордоном, є військово-облікові документи.
Раніше ми писали, що український паспорт потрапив до рейтингу найвпливовіших у 2025 році. У рейтингу найвпливовіших паспортів у 2025 році лідирує Сінгапур, власники паспорта якого можуть подорожувати без віз до 195 із 227 країн світу. Про це йдеться на сайті Henley&Partners у розділі Henley Passport Index. Паспорт України за рік піднявся з 32-го на 30-й рядок світового рейтингу.

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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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