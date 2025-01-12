Український паспорт потрапив до рейтингу найвпливовіших у 2025 році — Finance.ua
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Український паспорт потрапив до рейтингу найвпливовіших у 2025 році

Світ
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Український паспорт потрапив до рейтингу найвпливовіших у 2025 році
Український паспорт потрапив до рейтингу найвпливовіших у 2025 році
У світовому рейтингу найвпливовіших паспортів у 2025 році лідирує Сінгапур, власники паспорта якого можуть подорожувати без віз до 195 із 227 країн світу.
Про це йдеться на сайті Henley&Partners у розділі Henley Passport Index.
Друге місце у Японії, країна має безвіз зі 193 країнами.
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На третій позиції одразу кілька країн Європи — Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Фінляндія та Південна Корея, громадяни цих країн можуть подорожувати без віз до 192 країн.

На якому місці український паспорт

Паспорт України за рік піднявся з 32-го на 30-й рядок світового рейтингу, за даними індексу паспортів Henley Passport Index.

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Власники українського паспорта можуть подорожувати без візи або з отриманням візи після прибуття до 148 країн.
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Топ-10 найвпливовіших паспортів 2025 року:

  • Сінгапур (195 напрямків);
  • Японія (193);
  • Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Фінляндія, Південна Корея (192);
  • Австрія, Данія, Ірландія, Люксембург, Нідерланди, Швеція, Норвегія (191);
  • Бельгія, Нова Зеландія, Португалія, Швейцарія, Великобританія (190);
  • Греція, Австралія (189);
  • Канада, Польща, Мальта (188);
  • Угорщина, Чехія (187);
  • Естонія, США (186);
  • Литва, Латвія, Словенія, Об’єднані Арабські Емірати (185).
Нагадаємо, вартість оформлення окремих біометричних документів змінилася з 1 січня 2025 року.
За матеріалами:
Слово і Діло
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