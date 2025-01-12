Український паспорт потрапив до рейтингу найвпливовіших у 2025 році — Finance.ua

Український паспорт потрапив до рейтингу найвпливовіших у 2025 році Сьогодні 13:04 — Світ

Український паспорт потрапив до рейтингу найвпливовіших у 2025 році

У світовому рейтингу найвпливовіших паспортів у 2025 році лідирує Сінгапур, власники паспорта якого можуть подорожувати без віз до 195 із 227 країн світу.

Про це йдеться на сайті Henley&Partners у розділі Henley Passport Index

Друге місце у Японії, країна має безвіз зі 193 країнами.

На третій позиції одразу кілька країн Європи — Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Фінляндія та Південна Корея, громадяни цих країн можуть подорожувати без віз до 192 країн.

На якому місці український паспорт

Паспорт України за рік піднявся з 32-го на 30-й рядок світового рейтингу, за даними індексу паспортів Henley Passport Index.

Власники українського паспорта можуть подорожувати без візи або з отриманням візи після прибуття до 148 країн.

Топ-10 найвпливовіших паспортів 2025 року:

Сінгапур (195 напрямків);

Японія (193);

Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Фінляндія, Південна Корея (192);

Австрія, Данія, Ірландія, Люксембург, Нідерланди, Швеція, Норвегія (191);

Бельгія, Нова Зеландія, Португалія, Швейцарія, Великобританія (190);

Греція, Австралія (189);

Канада, Польща, Мальта (188);

Угорщина, Чехія (187);

Естонія, США (186);

Литва, Латвія, Словенія, Об’єднані Арабські Емірати (185).

Нагадаємо, вартість оформлення окремих біометричних документів змінилася з 1 січня 2025 року.

Слово і Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.