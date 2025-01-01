В Україні з січня зросте вартість оформлення паспортів — Finance.ua

В Україні з січня зросте вартість оформлення паспортів Сьогодні 13:10 — Особисті фінанси

В Україні з січня зросте вартість оформлення паспортів

Вартість оформлення окремих біометричних документів зміниться з 1 січня 2025 року.

Про це повідомила Державна міграційна служба України (ДМС).

«З 1 січня 2025 року ДП Поліграфічний комбінат „Україна“ змінено вартість бланків окремих біометричних документів. У зв’язку з цим зростала і загальна вартість оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, а також посвідок на тимчасове та постійне проживання в Україні», — сказано в повідомленні.

Нові тарифи:

паспорт громадянина України (ID-картка) вперше — безкоштовно;

паспорт громадянина України (ID-картка) до 20 робочих днів — 558 грн;

паспорт громадянина України (ID-картка) до 10 робочих днів — 928 грн;

паспорт громадянина України для виїзду за кордон до 20 робочих днів — 1042 грн;

паспорт громадянина України для виїзду за кордон до 7 робочих днів — 1682 грн;

посвідка на постійне проживання в Україні — 1175 грн;

посвідка на тимчасове проживання в Україні — 1080 грн.

«Громадяни України, які оплатили адміністративні послуги та подали заяви для оформлення документів до 31.12.2024, отримають документи за старою ціною», — наголосили в ДМС.

Ті ж особи, які оплатили адмінпослуги до 31.12.2024, але заяву для оформлення документів ще не подавали, зможуть здійснити доплату за тарифами, що діятимуть на момент подачі відповідних заяв.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.