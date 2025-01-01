В Україні з січня зросте вартість оформлення паспортів — Finance.ua

В Україні з січня зросте вартість оформлення паспортів
Вартість оформлення окремих біометричних документів зміниться з 1 січня 2025 року.
Про це повідомила Державна міграційна служба України (ДМС).
«З 1 січня 2025 року ДП Поліграфічний комбінат „Україна“ змінено вартість бланків окремих біометричних документів. У зв’язку з цим зростала і загальна вартість оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, а також посвідок на тимчасове та постійне проживання в Україні», — сказано в повідомленні.
Нові тарифи:
- паспорт громадянина України (ID-картка) вперше — безкоштовно;
- паспорт громадянина України (ID-картка) до 20 робочих днів — 558 грн;
- паспорт громадянина України (ID-картка) до 10 робочих днів — 928 грн;
- паспорт громадянина України для виїзду за кордон до 20 робочих днів — 1042 грн;
- паспорт громадянина України для виїзду за кордон до 7 робочих днів — 1682 грн;
- посвідка на постійне проживання в Україні — 1175 грн;
- посвідка на тимчасове проживання в Україні — 1080 грн.
«Громадяни України, які оплатили адміністративні послуги та подали заяви для оформлення документів до 31.12.2024, отримають документи за старою ціною», — наголосили в ДМС.
Ті ж особи, які оплатили адмінпослуги до 31.12.2024, але заяву для оформлення документів ще не подавали, зможуть здійснити доплату за тарифами, що діятимуть на момент подачі відповідних заяв.
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