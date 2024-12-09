18-річні чоловіки за кордоном можуть отримати паспорт лише за наявності військово-облікового документа — Лубінець — Finance.ua
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18-річні чоловіки за кордоном можуть отримати паспорт лише за наявності військово-облікового документа — Лубінець

Особисті фінанси
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18-річні чоловіки за кордоном можуть отримати паспорт лише за наявності військово-облікового документа — Лубінець
18-річні чоловіки за кордоном можуть отримати паспорт лише за наявності військово-облікового документа — Лубінець
Чоловіки, які є громадянами України, можуть отримати паспорт лише за наявності військово-облікового документа. Це стосується, як тих, хто перебуває в межах країни, так і тих, хто за кордоном.
Про це в коментарі Суспільному сказав Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
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«Є порядок, на підставі якого для того, щоб отримати паспорт громадянина України, потрібно мати виключний перелік документів, у тому числі в цьому переліку документів є документ щодо військового обліку. Я це сам особисто проходив, це проходять багато чоловіків, які фізично в Україні та за кордоном», — сказав омбудсман.
Він наголосив, що всі громадяни України, не залежно від того, де вони перебувають, повинні дотримуватися законів України. Лубінець додав, що «інших підходів не може існувати», оскільки це буде дискримінацією.
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«Усі рівні у своїх правах і своїх обов’язках. Щодо звернень до мене такі, дійсно, були з-поміж тих громадян України чиї права, на їхню думку, були порушені під час отримання документів про громадянство за кордоном», — сказав уповноважений з прав людини.
За матеріалами:
suspilne.media
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