Не тільки паспорт: які послуги недоступні без військового квитка — Finance.ua

Не тільки паспорт: які послуги недоступні без військового квитка Сьогодні 16:02 — Особисті фінанси

Не тільки паспорт: які послуги недоступні без військового квитка

Без військового квитка чи тимчасового посвідчення військовозобов’язаного громадяни не можуть отримати цілу низку адміністративних послуг. Зокрема, військовий квиток потрібен для працевлаштування та вступу у заклади освіти.

Про це пише Новини.Live.

Під час дії воєнного стану для військовозобов’язаних громадян ключовим документом стає військовий квиток (чи тимчасове посвідчення військовозобов’язаного).

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Без військово-облікового документу військовозобов’язаний громадянин, зокрема, не зможе отримати паспорт.

Крім того, військовозобов’язані громадяни, які не мають військово-облікового документу, не зможуть отримати низку інших адміністративних послуг.

Серед них:

вступ до закладів освіти;

працевлаштування;

реєстрація шлюбу;

встановлення інвалідності через МСЕК.

Нагадаємо, за втрату військового квитка військовослужбовець несе адміністративну відповідальність

Так, за умисно зіпсований або недбало збережений військовий квиток, що спричинило його втрату, військовослужбовець (військовозобов'язаний, резервіст) несе адміністративну відповідальність. За таке порушення ст. 211 КупАП передбачено штраф у розмірі від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 510 до 850 грн). При повторному правопорушенні протягом року чи його вчиненні в особливий період сума штрафу складає від 50 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 1700 грн).

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