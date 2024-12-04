«Укрпошта» спростила доставку паспортів за кордон: як скористатися послугою — Finance.ua

«Укрпошта» спростила доставку паспортів за кордон: як скористатися послугою Сьогодні 13:03 — Особисті фінанси

«Укрпошта» спростила доставку паспортів за кордон: як скористатися послугою

Національний оператор поштового зв’язку «Укрпошта» представив послугу доставки закордонних паспортів у 134 країни світу за фіксованою ціною 6 доларів плюс 10 грн ПДВ. Раніше вартість такої доставки складала понад 100 доларів.

Про це повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський на своїй сторінці в Telegram.

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«Тепер за декілька кліків можна оформити доставку паспорта у 134 країни світу. І ще й за фіксованою адекватною ціною — лише $6 + 10 грн ПДВ. До цього ціни складали понад $100», — написав Смілянський.

За його словами, компанія розробила cпеціальну платформу для такої доставки, на якій можна оплатити послугу доставки електронною маркою з QR-кодом. Для цього небхідно зайти у свій особистий кабінет на сайті Укрпошти.

Як оформити доставку паспорта:

Спершу необхідно звернутися до консульства та замовити виготовлення закордонного паспорта. Далі треба отримати номер замовлення та обрати доставку Укрпоштою. Після цього заповнити заявку на сайті Укрпошта та надіслати її разом з квитанцією про оплату послуги до відповідної закордонної установи. Відслідкувати доставку можна за трек-номером.

Нагадаємо, в серпні цього року у МЗС повідомили , що громадяни України за кордоном отримають сервіс доставки документів, передусім закордонних паспортів, за значно нижчою вартістю у порівнянні з міжнародними комерційними компаніями. МЗС та Укрпошта уклали Меморандум про співпрацю, який закладає основу для реалізації проєктів у сфері міжнародних поштових відправлень. Планувалось, що новий сервіс доставки паспортів запрацює у вересні. Раніше така послуга коштувала $70−100.

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