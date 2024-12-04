«Укрпошта» спростила доставку паспортів за кордон: як скористатися послугою — Finance.ua
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«Укрпошта» спростила доставку паспортів за кордон: як скористатися послугою

Особисті фінанси
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«Укрпошта» спростила доставку паспортів за кордон: як скористатися послугою
«Укрпошта» спростила доставку паспортів за кордон: як скористатися послугою
Національний оператор поштового зв’язку «Укрпошта» представив послугу доставки закордонних паспортів у 134 країни світу за фіксованою ціною 6 доларів плюс 10 грн ПДВ. Раніше вартість такої доставки складала понад 100 доларів.
Про це повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський на своїй сторінці в Telegram.
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«Тепер за декілька кліків можна оформити доставку паспорта у 134 країни світу. І ще й за фіксованою адекватною ціною — лише $6 + 10 грн ПДВ. До цього ціни складали понад $100», — написав Смілянський.
За його словами, компанія розробила cпеціальну платформу для такої доставки, на якій можна оплатити послугу доставки електронною маркою з QR-кодом. Для цього небхідно зайти у свій особистий кабінет на сайті Укрпошти.

Як оформити доставку паспорта:

  1. Спершу необхідно звернутися до консульства та замовити виготовлення закордонного паспорта.
  2. Далі треба отримати номер замовлення та обрати доставку Укрпоштою.
  3. Після цього заповнити заявку на сайті Укрпошта та надіслати її разом з квитанцією про оплату послуги до відповідної закордонної установи.
  4. Відслідкувати доставку можна за трек-номером.
Нагадаємо, в серпні цього року у МЗС повідомили, що громадяни України за кордоном отримають сервіс доставки документів, передусім закордонних паспортів, за значно нижчою вартістю у порівнянні з міжнародними комерційними компаніями. МЗС та Укрпошта уклали Меморандум про співпрацю, який закладає основу для реалізації проєктів у сфері міжнародних поштових відправлень. Планувалось, що новий сервіс доставки паспортів запрацює у вересні. Раніше така послуга коштувала $70−100.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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