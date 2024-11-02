Коли паспорт громадянина України стає недійсним і потребує заміни — Finance.ua

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Коли паспорт громадянина України стає недійсним і потребує заміни

Особисті фінанси
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Коли паспорт громадянина України стає недійсним і потребує заміни
Коли паспорт громадянина України стає недійсним і потребує заміни
Українці часто стикаються з необхідністю обміну паспорта через його пошкодження або розмагнічення.
Фахівці «Юридичного порадника для ВПО» пояснили, коли паспорт громадянина України вважається недійсним та що робити в таких випадках.

Коли паспорт стає недійсним

Відповідно до п. 108 Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України, затвердженого постановою Кабміну від 25.03.2015 № 302, паспорт визнається недійсним, вилучається, анулюється та знищується у разі непридатності паспорта для подальшого використання.
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Згідно з постановою Кабміну № 302 та наказом МВС № 456, паспорт підлягає заміні, якщо він має такі недоліки:
  • пошкодження, яке заважає візуально ідентифікувати особу чи прочитати дані;
  • пошкодження перфорованої серії та номера, що не дають змогу встановити реквізити паспорта;
  • виправлення, зокрема внесення змін до персональних даних особи/найменувань органу/штампа/печатки;
  • пошкодження, які блокують можливість зчитування;
  • внесення змін до інформації безконтактного електронного носія).
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Також паспорт визнається недійсним, вилучається, анулюється та знищується у випадку:
  • припинення громадянства України або скасування рішення про громадянство України;
  • коли він заявлений як втрачений або викрадений та прийнято рішення про оформлення нового паспорта;
  • оформлення паспорта/паспорта зразка 1994 року з порушенням вимог законодавства (наприклад, вклеювання до паспорта зразка 1994 року фотокартки самостійно власником такого документу, іншими особами, які не наділені відповідними повноваженнями тощо);
  • неотримання його заявником протягом року;
  • смерті особи, якій було видано такий паспорт;
  • закінчення строку його дії або прийняття рішення про обмін такого паспорта до закінчення строку його дії;
  • виявлення помилки в інформації, внесеній до паспорта (наприклад, у написанні прізвища, імені, по батькові, даті народження тощо);
  • коли він підлягає обміну у зв’язку із зміною інформації, внесеної до паспорта (крім додаткової змінної інформації. Якщо на паспорті є пошкодження, які блокують можливість зчитування, його доведеться замінити.
Юристи також пояснили, як діяти якщо, наприклад, особа оформлює довідку ВПО, а її паспорт виявився недійсним.
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У такому випадку можна звернутися за наданням послуги з оформлення довідки ВПО з електронним паспортом в «Дії».
Такий паспорт є аналогом фізичного паспорта, має таку ж юридичну силу і повинен прийматися всіма органами.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів скоротив з 10 до 7 робочих днів строк термінового оформлення та обміну паспорта громадянина України.
За матеріалами:
Finance.ua
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