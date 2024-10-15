В Україні скоротили термін термінового оформлення паспорта — Finance.ua

В Україні скоротили термін термінового оформлення паспорта Сьогодні 16:00 — Казна та Політика

В Україні скоротили термін термінового оформлення паспорта

Кабінет Міністрів скоротив з 10 до 7 робочих днів строк термінового оформлення та обміну паспорта громадянина України. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Що змінилось

Уряд скоротив строк із 10 до 7 робочих днів надання адміністративної послуги органами та підрозділами Державної міграційної служби України термінового оформлення (зокрема замість втраченого або викраденого) та обміну паспорта громадянина України, крім оформлення паспорта громадянина України вперше.

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Також перелік адміністративної послуги доповнили послугою з одночасного оформлення (зокрема замість втраченого або викраденого), обміну паспорта громадянина України та паспорта/паспортів громадянина України для виїзду за кордон.

Нагадаємо, з 7 жовтня 2024 року змінилась вартість пакетів сервісних послуг паспортно-міграційного характеру в підрозділах ДП «Документ» на території України.

Тариф на пакет сервісних послуг «Стандарт» тепер становить:

оформлення громадянам України паспортних документів — 650 грн ;

; оформлення іноземцям та особам без громадянства документів міграційного характеру — 1250 грн ;

; обмін посвідчення водія — 950 грн ;

; обмін свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу — 950 грн ;

; проставлення апостиля — 650 грн.

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Також уряд України ухвалив постанову , що дозволяє автоматично перевіряти та оновлювати дані про призовників, військовозобов’язаних і резервістів. Молоді люди віком від 16 до 25 років зможуть ставати на облік як призовники без необхідності відвідування територіальних центрів комплектування і проходження медичної комісії. Інформація буде автоматично збиратися з інших державних реєстрів.

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