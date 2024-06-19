Зеленський підписав закон про спрощення оформлення паспортів — Finance.ua

Зеленський підписав закон про спрощення оформлення паспортів Сьогодні 09:02 — Казна та Політика

Зеленський підписав закон про спрощення оформлення паспортів

Президент України Володимир Зеленський підписав закон Про внесення змін до деяких законів України щодо надання окремих адміністративних послуг громадянам України, у тому числі за кордоном. Законопроєкт спрямований «на законодавче закріплення зручних для громадян України адміністративних послуг, які користуються попитом та довели свою ефективність в рамках реалізації експериментальних проектів».

Про це повідомляється на сторінці відповідного законопроєкту № 11 017 на сайті Верховної Ради, документ повернуто з підписом голови держави 17 червня.

Читайте також Як самостійно перевірити стан оформлення паспорта і що робити при некоректному відображенні інформації

Відповідні зміни вносяться до закону Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус. Зокрема, мовиться про оформлення паспортів за кордоном через держпідприємство Документ.

Вони передбачають:

можливість одночасного оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта громадянина України та паспорта/паспортів громадянина України для виїзду за кордон;

можливість оформлення через державне підприємство Документ паспорта громадянина України та/або паспорта/паспортів громадянина України для виїзду за кордон громадянам України, які перебувають за межами України;

зменшення строків термінового оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обміну паспорта громадянина України до семи днів;

що паспорт громадянина України у формі картки оформлюється безстроково особам, які досягли шістдесяти п’яти років;

усуваються основні неузгодженості у законодавстві, пов’язані із зниженням віку (з 16 до 14 років) для оформлення паспорта громадянина України та із оформленням і видачею паспорта громадянина України для виїзду за кордон особам, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Законом внесено уточнюючі зміни до закону Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.