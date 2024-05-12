Як самостійно перевірити стан оформлення паспорта і що робити при некоректному відображенні інформації — Finance.ua

Як самостійно перевірити стан оформлення паспорта і що робити при некоректному відображенні інформації Сьогодні 13:05 — Особисті фінанси

Як самостійно перевірити стан оформлення паспорта і що робити при некоректному відображенні інформації

Українці можуть перевірити стан оформлення паспорту громадянина України або закордонного паспорту на офіційній сторінці Державної міграційної служби.

Однак, варто пам’ятати, що на період воєнного стану можливі затримки з оформленням паспортних документів.

Як правильно ввести дані для перевірки

Перевірити стан оформлення будь якого виду паспорту можна за посиланням

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У ДМС зазначають, що варто дотримуватися певних правил для коректного відображення інформації.

1. Результат пошуку буде виведено на сторінці після введення серії та номера документа, підтвердження капчі та натискання кнопки «Пошук» (сторінка при цьому перезавантажиться).

2. Серія паспорта у формі книжечки вводиться великими українськими літерами, свідоцтва про народження — як зазначено у самому документі.

3. Якщо серія свідоцтва про народження починається з 1 або І, у базі може бути один з трьох варіантів написання: цифра 1, українська літера І, латинська літера I, в залежності від того, як серію було введено оператором під час оформлення документа.

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4. Серія та номер документа, на підставі якого здійснюється оформлення документа для іноземця або особи без громадянства вводиться без проставлення розділових знаків (крапка, кома, крапка з комою, двокрапка, тире, три крапки, знак оклику, знак питання, лапки, дужки, скісна риска, абзац, проміжок).

Статуси оформлення документів:

Інформації не знайдено;

Документи прийнято /дата/. Здійснюється перевірка даних;

Дозвіл на персоналізацію паспорта надано /дата/;

Дані відправлено до центру персоналізації /дата/;

Документ персоналізовано;

Документ персоналізовано та відправлено до підрозділу Міграційної служби /дата/;

Документ доставлений до підрозділу Міграційної служби /дата/ та може бути отриманий заявником. *

Документ доставлений до підрозділу Міграційної служби /дата/ для подальшої передачі до ЦНАП/центру обслуговування «Паспортний сервіс». **

Документ доставлений до ЦНАП/центру обслуговування «Паспортний сервіс» /дата/ та готовий до видачі. **

Під час персоналізації документа ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» виявлено помилку в наборі даних /дата/. Вам необхідно особисто звернутися за місцем подачі заяви-анкети. ***

Відмовлено в оформленні документа /дата/. Для отримання детальних роз`яснень рекомендуємо звернутися за місцем подачі документів.

У ДМС зауважили, що перевірку стану можна здійснювати лише наступного дня після подання заяви до територіального підрозділу ДМС.

У випадку, якщо протягом 48 годин з моменту подання заяви на оформлення інформація про документ відсутня у сервісі (статус «Інформації не знайдено»), заявникові варто звернутись до територіального підрозділу ДМС/ ЦНАП/центру обслуговування «Паспортний сервіс», до якого подавалися документи.

Що робити, якщо інформацію відображає некоректно

Для розгляду питання щодо некоректно відображеного стану виготовлення паспорта, просять звертатись на електронну адресу відповідного територіального органу ( перелік електроних скриньок ) із зазначенням своїх контактних даних:

прізвище, імя, по батькові заявника (дитини, якщо паспорт для виїзду за кордон оформлювався для неї);

серія та номер паспорта громадянина України (для перевірки стану оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон) або серія та номер свідоцтва про народження (для перевірки стану оформлення паспорта громадянина України у вигляді картки);

область, місто, район подання документів;

дата подання заяви на отримання документів;

контактний телефон.

Отримати інформацію щодо стану оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, якщо документи на його оформлення подавалися до однієї із закордонних дипломатичних установ України можливо на сайті Міністерства закордонних справ України за цим посиланням.

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