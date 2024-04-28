Закордонний паспорт для дитини: як оформити та скільки коштує — Finance.ua

Закордонний паспорт для дитини: як оформити та скільки коштує Сьогодні 11:04 — Особисті фінанси

Закордонний паспорт для дитини: як оформити та скільки коштує, Фото: Depositphotos

Батьки можуть оформити закордонний паспорт для дитини з народження терміном на 4 роки. Уже з 16-річного віку документ видається на 10 років.

Про це повідомили у Кабінеті міністрів України.

Куди звертатися

Отримати послугу можна у:

територіальних органах та підрозділах Державної міграційної служби України;

у відокремлених підрозділах державного підприємства «Документ»;



у ЦНАПах.



Необхідні документи

До відповідного органу необхідно звертатися зі свідоцтвом про народження дитини.

У випадку, якщо свідоцтва про народження дитини немає, можна подати витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження, або ж документ, що підтверджує факт народження дитини, який видав компетентний орган іноземної держави.

У повідомленні вказано, що якщо батьки або один із батьків дитини на момент її народження були іноземцями або не мали громадянства взагалі, то необхідна довідка про реєстрацію особи громадянином України.

Для подачі документів знадобиться:

фото розміром 10×15 см, зроблене на білому фоні без жодних сторонніх предметів;

ID-картка (вона є обов’язковою при оформленні документа дитині, якій вже виповнилося 14 років);



квитанція про сплату за послуги.



Зазначається, що при оформленні документів один із батьків або опікунів чи усиновителів повинен мати паспорт громадянина України.

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Виготовлення паспорта впродовж 20 робочих днів коштує 958 грн. За виготовлення документа в коротші строки — за 7 днів, — сплачується 1598 грн.

Хто може отримати готовий документ

дитина, якщо їй вже виповнилося 16 років;

її представник, який подавав документи для оформлення закордонного паспорта. Документ може отримати інша особа на підставі довіреності.



У відомстві зауважують, що законний представник має предʼявити паспорт громадянина України, а представник за довіреністю — паспорт громадянина України та довіреність, засвідчену нотаріусом.

Присутність дитини у віці 12 років під час отримання паспорта є обовʼязковою.

Нагадаємо, плату за автоматизовану обробку даних при оформленні паспорта для виїзду за кордон більше не стягуватимуть з представників статусних дітей.

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