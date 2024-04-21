Уряд вніс зміни в оформлення закордонного паспорта для дітей зі статусом — Finance.ua
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Уряд вніс зміни в оформлення закордонного паспорта для дітей зі статусом

Особисті фінанси
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Уряд вніс зміни в оформлення закордонного паспорта для дітей зі статусом
Уряд вніс зміни в оформлення закордонного паспорта для дітей зі статусом
Плату за автоматизовану обробку даних при оформленні паспорта для виїзду за кордон більше не стягуватимуть з представників статусних дітей.
Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції.
У повідомленні сказано, що уряд звільнив від сплати за автоматизовану обробку даних при оформленні паспорта для виїзду за кордон законних представників тимчасово переміщених за межі України дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
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Зазначено, що раніше при оформленні у закордонних дипломатичних установах України паспорта для виїзду за кордон консульський збір зі статусних дітей не стягувався.
Проте це не означало, що послуга була повністю безоплатною. Адже при розгляді заяви на оформлення такого паспорта стягувалася плата за автоматизовану обробку даних.
«Тепер же установлено норму щодо звільнення законних представників дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, від сплати за автоматизовану обробку даних при оформленні паспорта для виїзду за кордон», — йдеться у відомстві.
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Реалізація акта сприятиме забезпеченню інтересів дітей зі статусом, тимчасово переміщених за кордон.
Нагадаємо, Уряд запровадив програму «Дитина не одна», у рамках якої надаватимуть від 6,4 тис. грн до 11,19 тис. грн тим, хто прихистив дітей, які залишилися без батьків.
За матеріалами:
Finance.ua
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