У 2023 році в Україні народилося найменше дітей за останні 300 років — дослідження — Finance.ua
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У 2023 році в Україні народилося найменше дітей за останні 300 років — дослідження

Казна та Політика
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У 2023 році в Україні народилося найменше дітей за останні 300 років — дослідження
У 2023 році в Україні народилося найменше дітей за останні 300 років — дослідження, freepik
Україна залишається однією з країн із найнижчою народжуваністю у світі.
Про це йдеться у дослідженні видання Texty.org.ua.
До повномасштабної війни, у 2021 році, коефіцієнт народжуваності становив 1,16 — це нижче за норму природного відтворення (2,1−2,2), а також суттєво нижче за локальний максимум у 2012 році (1,53).

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Наразі точну цифру коефіцієнта народжуваності підрахувати вкрай складно. Але, за оцінками, вона може становити 0,8−0,9.
Нижче коефіцієнт тільки у Гонконгу (0,77) та Південній Кореї (0,72). У Європейському Союзі середній коефіцієнт народжуваності становить 1,46, а у світі - 2,3.
Інфографіка: Texty.org.ua
Інфографіка: Texty.org.ua
Минулого року в Україні народилося 187 тисяч дітей — це найнижчий показник за всю історію спостережень, навіть із урахуванням дітей, які могли бути народжені за кордоном та на тимчасово окупованих територіях.
Як пише видання, якщо врахувати історичні оцінки населення України та чисельності новонароджених на 1000 жителів (50−51 у XVIII-XIX століттях проти 6 у 2023 році) можна припустити, що так мало дітей на території України не народжувалося щонайменше 300 років. Наприклад, навіть у 1719 році, коли населення в сучасних кордонах оцінювалося лише у 5,7 млн, кількість народжень оцінювалася у близько 280 тис. осіб.

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Наразі точна чисельність населення України невідома. За оцінками, вона може становити близько 40 млн з урахуванням українців за кордоном і на окупованих територіях.
Інфографіка: Texty.org.ua
Інфографіка: Texty.org.ua
За матеріалами:
Texty.org.ua
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