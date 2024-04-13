В Україні запровадили нову фінансову допомогу на дітей: хто може отримати — Finance.ua

В Україні запровадили нову фінансову допомогу на дітей: хто може отримати Сьогодні 09:06 — Особисті фінанси

В Україні запровадили нову фінансову допомогу на дітей: хто може отримати

Уряд запровадив програму «Дитина не одна», у рамках якої надаватимуть від 6,4 тис. грн до 11,19 тис. грн тим, хто прихистив дітей, які залишилися без батьків.

Про це розповіла в ефірі телемарафону «Єдині новини» міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович.

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Хто може отримати допомогу

За її словами, з квітня 2024 року надаватимуть грошову допомогу дітям, які втратили батьків, проте не набули статусу сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування.

Кошти виплачуватимуть людям, які тимчасово прихистили таких дітей. Йдеться про родичів, знайомих, а також якщо дитину прихистила названа сім'я чи дитячий будинок сімейного типу.

Зазначається, що гроші надаватимуть задля забезпечення необхідних умов та догляду таких дітей.

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Скільки коштів виплачуватимуть

Розмір виплати залежатиме від віку дитини та становитиме від 6407 грн до 8000 гривень.

У випадку, якщо дитина має інвалідність — від 8970 грн до 11 190 грн.

Урядова постанова передбачає, що гроші виплачуватимуться впродовж шести місяців тим, хто перебуває в Україні.

За словами посадовиці, раніше протягом всього часу перебування дитини у родичів усі фінансові витрати лягали на плечі рідних.

Проте часто через фінансову скруту вони не мали можливості повноцінно забезпечити потреби дитини.

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За рішенням уряду, на час війни великі родини тимчасово могли брати таких дітей, але родина не отримувала на них жодних грошей.

«Зараз ми виправили цю ситуацію, призначивши допомогу на нас, коли дитина отримає юридичний статус», — сказала Жолнович.

За даними Мінсоцполітики, від початку повномасштабного вторгнення понад 13 тис. дітей залишилися без батьківської опіки.

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