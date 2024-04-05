У березні не всі переселенці отримали виплати: у Мінсоцполітики назвали причини — Finance.ua

У березні не всі переселенці отримали виплати: у Мінсоцполітики назвали причини Сьогодні 11:02 — Казна та Політика

У березні не всі переселенці отримали виплати: у Мінсоцполітики назвали причини

Внутрішньо переміщені особи, які отримати виплати у березні, отримають кошти у квітні одразу за два місяці.

Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики.

З 1 березня частині ВПО виплати були продовжені автоматично, а ще частина — мали подати відповідні заяви до органів соціального захисту населення або ЦНАП. Детальніше про нові правила можна почитати тут

Чому в березні не нарахували виплати

За результатами березня 535 тис внутрішньо переміщених осіб отримали продовження виплат допомоги для ВПО автоматично. Ще 196,1 тис. сімей звернулись до управлінь соціального захисту із заявою про продовження виплати допомоги. З них, протягом березня призначили виплати для 98 тис. сімей, на загальну кількість 181 тисяча осіб.

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Решта звернень щодо продовження виплат від ВПО ще знаходяться в опрацюванні. Після опрацювання заяв виплати нарахують у квітні одразу за два місяці - березень і квітень.

Чи можна ще подати заяву

Подати заяву на перепризначення виплат можна й зараз, адже термін подання заяв був продовжений до 30 квітня.

«Тобто якщо ви подасте заяву у квітні, виплата буде нарахована, включаючи березень», — пояснили в Мінсоцполітики.

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В Міністерстві додали, що за новою заявою, допомога продовжується родинам, у яких працездатні особи працевлаштувалися, зареєструвалися як фізична особа-підприємець, розпочали відповідну діяльність/ або отримали допомогу на здобуття економічної самостійності/мікрогрант на створення чи розвиток власного бізнесу/ або отримали ваучер на навчання та у складі сім'ї є діти віком до 14 років.

Скільки ВПО стали на облік до центрів зайнятості

У першому кварталі 2024 р. стрімко зросла кількість ВПО, які стали на облік до центрів зайнятості.

Якщо минулого року протягом січня-березня в середньому до центрів зайнятості щомісяця зверталось близько 4 тис. ВПО, то цьогоріч їх кількість зросла: у лютому — до 11 тис., а в березні - до 15 тис. Тобто звернень стало більше в 4 рази.

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Держава протягом трьох місяців виплачує допомогу по безробіттю у розмірі 2,5 тис. грн.

Так, в порівнянні з минулим роком, кількість отримувачів допомоги серед ВПО зросла в 2,3 раза (з 6 тис. до 14 тис.), а отримувачів послуг центрів зайнятості в 2,6 раз (з 12 тис. до 32 тис.)

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