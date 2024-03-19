Чи всі пенсіонери мають право на продовження виплат ВПО з 1 березня — Finance.ua

Чи всі пенсіонери мають право на продовження виплат ВПО з 1 березня Сьогодні 19:08 — Особисті фінанси

Чи всі пенсіонери мають право на продовження виплат ВПО з 1 березня

Згідно з минулорічними змінами допомога на проживання ВПО стала строковою виплатою, яка обмежується шестимісячним періодом.

Водночас зміни до Порядку надання допомоги на проживання ВПО (далі - Порядок), які набрали чинності з 1 березня, визначили категорії осіб, які можуть претендувати на продовження виплат ще на один шестимісячний період. До таких ВПО належать і українці поважного віку.

Юридичний порадник для ВПО розповів , чи всі люди, які досягли пенсійного віку, мають право на продовження виплат ВПО з 1 березня.

Людина досягла пенсійного віку і отримує пенсію за віком

Виплату допомоги ВПО буде продовжено ще на 6 місяців автоматично за умови, що розмір пенсії не перевищує 9444 грн на місяць (на підставі абз. 2 п.13−1 Порядку). Тобто додатково звертатися до ЦНАП чи органів соціального захисту населення не потрібно.

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Для застосування цього пункту до уваги не береться ані склад сімʼї (у тому числі наявність дітей до 14 р.), ані доходи інших членів сімʼї, ані період переміщення. Якщо станом на 1 лютого 2024 р. пенсіонер отримував допомогу на проживання ВПО та пенсію за віком до 9444 грн на місяць, виплати будуть продовжені.

Людина досягла пенсійного віку, не отримує пенсію (бо не вистачає років страхового стажу), але отримує соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію

Виплату допомоги ВПО буде продовжено ще на 6 місяців. Для продовження виплат слід особисто звернутися до ЦНАП чи органів соціального захисту населення для подачі заяви (на підставі абз. 4 п.13−4 Порядку).

Для застосування цього пункту враховується середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача допомоги в такій сім'ї. Дохід не має перевищувати 9444 грн на місяць на одного отримувача допомоги. Жодні інші критерії не враховуються.

Людина досягла пенсійного віку, однак не отримує ані пенсії, ані соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію

Виплату допомоги ВПО буде продовжено ще на 6 місяців. Для продовження виплат слід особисто звернутися до ЦНАП чи органів соціального захисту населення для подачі заяви (на підставі абз. 4 п.13−4 Порядку).

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Для застосування цього пункту враховується середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача допомоги в такій сім'ї. Дохід не має перевищувати 9444 грн на місяць на одного отримувача допомоги. Жодні інші критерії не враховуються.

Висновок: усі люди, які досягли пенсійного віку мають право на продовження допомоги на проживання ВПО на ще один шестимісячний період за умови, що проходять «фільтр» за розміром пенсії чи доходу на 1 члена сімʼї на місяць.

Зверніть увагу! Мова йде про продовження виплат лише пенсіонеру, члени родини можуть претендувати на продовження виплат на загальних підставах.

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