Потрібно розвивати три види допомоги для ВПО — заступниця міністра соцполітики Сьогодні 08:01 — Особисті фінанси

Потрібно розвивати три види допомоги для ВПО — заступниця міністра соцполітики

У Мінсоцполітики переконані, що в Україні потрібно розвивати щонайменше три види допомоги для внутрішньо переміщених осіб. А виплати, які держава надає ВПО, зараз не є оптимальною підтримкою.

Про це заявила в інтерв'ю zn.ua заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак.

У чому проблема

«Конкретно взятій родині ВПО необхідна підтримка у вирішенні її конкретних проблем. На нашу думку, нинішня виплата на проживання ВПО не є оптимальним інструментом підтримки. Наприклад, у родини немає джерел доходів, немає грошей навіть на їжу. Є проблема плати за житло. Ми даємо гроші на проживання. Родина оплатила оренду, але в неї, як і раніше, немає грошей на продукти харчування. Тобто родина однаково в біді. Тому ми розглядаємо питання фінансування оренди житла окремо від питання виплат на проживання», — зазначила Марчак.

Крім того, продовжила чиновниця, люди, які живуть в Києві чи в невеликому селі Івано-Франківської області отримують однакову суму допомоги на кожного члена родини. Однак вартість оренди житла, наприклад, для цих двох родин може значно відрізнятися.

«Або розповсюджена проблема, коли мама з двома дітьми не може влаштуватися на роботу, бо немає з ким залишити дітей. Ця проблема не вирішиться, якщо ми платитимемо мамі п’ять-вісім тисяч гривень допомоги на неї та дітей. Якщо в жінки є мама або інший родич, прикутий до ліжка, який потребує догляду, ситуація повториться, жінка знов-таки не зможе піти працювати. Відповідно, є низка проблем, які ми маємо вирішити, щоб допомогти родинам ВПО», — додала Марчак.

Де шукати вирішення

За її словами, внутрішнім переселенцям варто надавати ті інструменти підтримки, які потрібні конкретній родині. Адже якщо певної суми грошей більш-менш вистачить для проживання десь у поліському селищі, то в Києві чи області цього не вистачить навіть на базові потреби.

«Тому ми вважаємо, що потрібно розвивати щонайменше три види допомоги для ВПО», — зазначила Марчак.

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Перший вид, за її словами, це фінансова підтримка. Заступниця глави Мінсоцполітики зазначила, що у січні в постанові Кабінету міністрів № 94, відомство не тільки продовжило виплати для внутрішньо переміщених осіб, а й значно розширило можливості отримання допомоги для малозабезпечених родин. Завдяки цим змінам, за словами Марчак, внутрішні переселенці, які не мають роботи можуть отримати допомогу для малозабезпечених (раніше відсутність роботи та сплати єдиного соціального внеску закривала родині вхід до цієї програми).

«Причому якщо ви отримуватимете допомогу як малозабезпечені, розмір виплат, залежно від складу вашої родини, може бути навіть більший, ніж виплати на проживання для ВПО», — додала заступниця міністра соцполітики.

Також Міністерство соціальної політики готує інструмент адресної підтримки на оренду житла, й розмір цієї допомоги різнитиметься залежно від вартості оренди в регіонах (те, про що я казала раніше).

Третім видом допомоги Марчак назвала надання необхідних соціальних послуг, насамперед із догляду за хворими й дітьми.

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