Чи можна отримувати допомогу на проживання ВПО, якщо житло зруйноване — Finance.ua

Чи можна отримувати допомогу на проживання ВПО, якщо житло зруйноване Сьогодні 13:31 — Особисті фінанси

Чи можна отримувати допомогу на проживання ВПО, якщо житло зруйноване

Фахівці Юридичного порадника ВПО розповіли , чи можна отримувати допомогу на проживання ВПО, якщо їхнє житло зруйноване внаслідок російської агресії.

Відповідно до законодаства, допомога призначається внутрішньо переміщеним особам, у яких житлове приміщення знищене або пошкоджене (до ступеня непридатного для проживання) та інформація про яке внесена до Державного реєстру, або щодо якого подано документальне підтвердження органом місцевого самоврядування, а в разі його відсутності - обласною державною/військовою адміністрацією факту пошкодження/знищення житлового приміщення внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією рф.

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Що це означає? Це означає, що якщо ваша домівка зруйнована або пошкоджена до ступеня непридатності до проживання, для отримання виплат ВПО Вам необхідно:

Внести інформацію про руйнування до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією рф проти України АБО отримати документальне підтвердження про його знищення від органу місцевої влади чи ОВА.

Оформити довідку ВПО. Відповідно до абз. 15 п. 2 постанови Кабміну № 509 від 1 жовтня 2014 р. (зі змінами), на отримання довідки мають право особи, житлові приміщення яких знищені або пошкоджені (до ступеня непридатного для проживання) внаслідок збройної агресії рф, що підтверджується відповідним актом обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири).

Подати документи на отримання допомоги на проживання ВПО.

Кроки 2 і 3 можна зробити одночасно.

Важливо! Право на допомогу на проживання мають також ті особи, які раніше отримували допомогу, але відмовилися від неї у зв’язку з поверненням до покинутого місця проживання, житло яких було зруйновано після такого повернення. Водночас при призначенні допомоги беруться до уваги майнові критерії (наприклад, наявність депозитів, купівля авто тощо).У разі відновлення житла або ж забезпечення житлом для постійного чи тимчасового проживання виплата допомоги припиняється з наступного місяця після отримання документального/офіційного підтвердження цього факту.

Проте така вимога не поширюється на дітей-сирот, дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа віком до 23 р., які прибули з тимчасово окупованої рф території України. Цим категоріям осіб виплати будуть продовжені навіть у разі забезпечення житлом чи у разі його відновлення.

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