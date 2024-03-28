Чи може ВПО отримувати виплати, якщо не працевлаштується протягом 3 місяців — Finance.ua
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Чи може ВПО отримувати виплати, якщо не працевлаштується протягом 3 місяців

Особисті фінанси
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Чи може ВПО отримувати виплати, якщо не працевлаштується протягом 3 місяців
Чи може ВПО отримувати виплати, якщо не працевлаштується протягом 3 місяців
Відповідно до Порядку надання допомоги на проживання ВПО непрацююча особа працездатного віку протягом 3 місяців з дня призначення допомоги повинна сприяти своїй зайнятості. Для цього є кілька варіантів — працевлаштуватися, розпочати підприємницьку діяльність, зареєструватися в Центрі зайнятості як безробітний чи такий, що шукає роботу, тощо.
Чи існують винятки, коли виплата незайнятій працездатній внутрішньо переміщеній особі може бути продовжена — розповіли фахівці Юридичного порадника ВПО.
Наголосимо! Це стосується ВПО, які звертаються за призначенням виплат вперше. Для продовження виплат на другий шестимісячний період діють свої правила.
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Працездатні непрацюючі ВПО, яким з 1 грудня 2023 р. допомога була призначена вперше, протягом 3-ох місяців повинні вжити заходів для своєї зайнятості.
Однак, з цього правила є ряд винятків. Зокрема, ці вимоги НЕ застосовуються до:
  • однієї особи із складу сім'ї, яка доглядає за дитиною до досягнення нею шестирічного віку (включно);
  • однієї особи із складу сім'ї, яка має трьох і більше дітей віком до 18 років і доглядає за ними;
  • однієї особи із складу сім'ї, яка виховує малолітню дитину, що навчається повністю або частково онлайн і це підтверджено документально, у разі коли фактичним місцем проживання такої сім'ї є територія бойових дій (наприклад м. Харків);
  • особи, яка доглядає за дитиною, хворою на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність, що підтверджується документально;
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  • особи з інвалідністю I чи II групи;
  • особи, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, або дитиною з інвалідністю віком до 18 років, або особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, або особою, яка досягла 80-річного віку;
  • фізичної особи, яка надає соціальні послуги з догляду, що підтверджується документально;
  • студента, який навчається за денною / дуальною формою навчання в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти. Отож, як бачимо, є ряд поважних причин, за наявності яких працездатна особа може продовжувати отримувати виплати і не бути працевлаштованою, зареєстрованою як безробітна тощо.
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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