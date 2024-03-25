Кабмін продовжив термін подачі заяв на виплати для ВПО — Finance.ua

Кабмін продовжив термін подачі заяв на виплати для ВПО Сьогодні 16:05 — Особисті фінанси

Кабмін продовжив термін подачі заяв на виплати для ВПО

Термін подачі заяв на отримання державної допомоги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) продовжили до 30 квітня.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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«ВПО, які отримували таку допомогу та подали заяву на її продовження у квітні, зможуть отримувати виплати, починаючи з березня. Кабмін ухвалив зміни до постанови „Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам“», — сказано в повідомленні.

За особисто поданою заявою отримати допомогу ще на 6 місяців можуть:

люди з інвалідністю III групи, середньомісячний сукупний дохід яких на одного отримувача в такій сім'ї становить не більше 9444 гривень;

особи віком від 55 років, які зареєструвалися в Центрі зайнятості;

особи до 23 років, які навчаються в закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти;

особи, у яких житлове приміщення знищене або пошкоджене (до ступеня, непридатного для проживання);

сім'я, яка складається тільки з непрацездатних осіб;

діти, які влаштовані в сім'ї патронатного вихователя; патронатні вихователі; діти, тимчасово влаштовані в сім'ю родичів, знайомих, прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу;

тяжкохворі особи.

Крім того, уряд уточнив вік дітей, які можуть отримати допомогу, підвищивши його із 14 до 18 років, а також дозволив подавати заяви на отримання допомоги особам, які доглядають за дитиною до 3 років.

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Також Кабмін цією постановою запровадив виплату тимчасової допомоги на дітей, щодо яких встановлено факт відсутності батьківського піклування і які тимчасово влаштовані в сім'ю родичів, знайомих, прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу, «Дитина не одна» у розмірі 2,5 прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку на кожну дитину, а для дітей з інвалідністю — 3,5 прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку на кожну дитину.

Довідка Finance.ua:

раніше премʼєр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що виплати від держави отримують 2,6 млн внутрішньо переміщених осіб;

з 1 березня в Україні змінили загальний принцип продовження виплат для внутрішньо переміщених осіб — відтепер для розрахунку братиметься сукупний дохід всіх членів родини переселенців;



Міністерство соціальної політики пропонує розширити перелік категорій ВПО, які можуть отримувати допомогу на проживання, а також подовжити терміни прийняття відповідних заяв.



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