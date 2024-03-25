Кабмін продовжив термін подачі заяв на виплати для ВПО — Finance.ua

Кабмін продовжив термін подачі заяв на виплати для ВПО
Термін подачі заяв на отримання державної допомоги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) продовжили до 30 квітня.
Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
«ВПО, які отримували таку допомогу та подали заяву на її продовження у квітні, зможуть отримувати виплати, починаючи з березня. Кабмін ухвалив зміни до постанови „Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам“», — сказано в повідомленні.
За особисто поданою заявою отримати допомогу ще на 6 місяців можуть:
- люди з інвалідністю III групи, середньомісячний сукупний дохід яких на одного отримувача в такій сім'ї становить не більше 9444 гривень;
- особи віком від 55 років, які зареєструвалися в Центрі зайнятості;
- особи до 23 років, які навчаються в закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти;
- особи, у яких житлове приміщення знищене або пошкоджене (до ступеня, непридатного для проживання);
- сім'я, яка складається тільки з непрацездатних осіб;
- діти, які влаштовані в сім'ї патронатного вихователя; патронатні вихователі; діти, тимчасово влаштовані в сім'ю родичів, знайомих, прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу;
- тяжкохворі особи.
Крім того, уряд уточнив вік дітей, які можуть отримати допомогу, підвищивши його із 14 до 18 років, а також дозволив подавати заяви на отримання допомоги особам, які доглядають за дитиною до 3 років.
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Також Кабмін цією постановою запровадив виплату тимчасової допомоги на дітей, щодо яких встановлено факт відсутності батьківського піклування і які тимчасово влаштовані в сім'ю родичів, знайомих, прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу, «Дитина не одна» у розмірі 2,5 прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку на кожну дитину, а для дітей з інвалідністю — 3,5 прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку на кожну дитину.
Довідка Finance.ua:
- раніше премʼєр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що виплати від держави отримують 2,6 млн внутрішньо переміщених осіб;
- з 1 березня в Україні змінили загальний принцип продовження виплат для внутрішньо переміщених осіб — відтепер для розрахунку братиметься сукупний дохід всіх членів родини переселенців;
- Міністерство соціальної політики пропонує розширити перелік категорій ВПО, які можуть отримувати допомогу на проживання, а також подовжити терміни прийняття відповідних заяв.
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