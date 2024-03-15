У Мінсоцполітики анонсували новий вид допомоги для переселенців — Finance.ua

У Мінсоцполітики анонсували новий вид допомоги для переселенців Сьогодні 15:01 — Особисті фінанси

У Мінсоцполітики анонсували новий вид допомоги для переселенців

Мінсоцполітики розробило новий інструмент підтримки внутрішньо переміщених осіб — субсидію на оренду житла. Реалізувати пілотний проект планують упродовж двох років.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

За даними відомства, розмір субсидії враховуватиме вартість оренди у певному регіоні або населеному пункті країни. Адже ціна на оренду у Києві, Миколаєві, на Закарпатті чи у невеликому населеному пункті суттєво відрізняється.

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За даними дослідження, яке на замовлення міністерства провела аналітична компанія CEDOS за підтримки Ради Європи, ціни на житло в Києві на 22% вищі за середні по країні, у Закарпатті - вищі у 2,5 рази, а у Миколаєві - нижчі на 30−35%. Найнижчі ціни в Чернігівському, Сумському, Харківському та Херсонському регіоні.

Крім того, розмір субсидії залежатиме від:

кількості осіб у родині, яка орендує житло;

доходів домогосподарства;

і, відповідно, — спроможності оплачувати рахунки за оренду самостійно.

Чим нижчими є доходи, тим вищий відсоток вартості оренди буде покривати субсидія.

«Зараз проект рішення про таку допомогу погоджується в середині уряду. Очікуємо, що після затвердження рішення уряду вже з червня ВПО зможуть скористатися новим інструментом підтримки», — йдеться в повідомлені.

Довідка Finance.ua:

На порталі Дія пришвидшили процес подання заяви про отримання субсидії на оплату комунальних послуг, газу та палива. Відтепер її можна подати за 10 хвилин, оскільки більшість документів автоматично підтягуються з реєстрів.

Міністерство соціальної політики України пропонує внести зміни до порядку призначення житлових субсидій. Одна з запропонованих норм стосується боржників. Як пропонується, житлова субсидія не буде призначатися за наявності простроченої понад три місяці заборгованості з оплати однієї з житлово-комунальних послуг, якщо її сума перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 гривень).

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