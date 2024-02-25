Як нараховується субсидія, коли домівка опалюється одночасно тепловою та електричною енергією — Finance.ua

Як нараховується субсидія, коли домівка опалюється одночасно тепловою та електричною енергією Сьогодні 18:21 — Особисті фінанси

Як нараховується субсидія, коли домівка опалюється одночасно тепловою та електричною енергією

У Пенсійному фонді України оголосили про деякі особливості в наданні допомоги на оплату житлово-комунальних послуг, зокрема, щодо того, на яку послугу застосовують соціальні нормативи при призначенні субсидій.

Про це повідомили у пресслужбі ПФУ.

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У відомстві зазначили, що існують певні нюанси у тих ситуаціях, коли домівка опалюється одночасно завдяки тепловій та електричній енергії. У такому випадку дещо інакше застосовуються соціальні нормативи при призначенні субсидій.

Таким чином, якщо в багатоквартирному житловому будинку споживачам, які мають в оселі автономні системи опалення, нараховують плату за послугу з теплопостачання для опалення місць загального користування, субсидію призначають одразу на дві послуги:

на опалення теплової енергії;

електричної енергії.

Під час розрахунку житлової субсидії у інших ситуаціях застосовують соціальні нормативи для опалення чи теплопостачання приміщення тільки на одну комунальну послугу на вибір споживача.

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Це зазначено у пункті сьомому Положення про порядок призначення житлової субсидії, затвердженого постановою уряду від 21.10.1995 N 848 «Про порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива».

За яких умов нараховують субсидію

Залежно від того, скільки осіб проживає в помешканні, нараховують суму субсидії. Якщо в оселі проживають не всі прописані особи, тоді виплату розраховують на тих, хто фактично там живе. Це узгоджується на підставі рішення районної державної адміністрації, виконавчого органу міської чи районної ради.

Інформацію про розмір нарахованої компенсації вносять до Єдиного державного реєстру одержувачів житлових субсидій.

Як отримати субсидію

Для цього необхідно заповнити заяву та декларацію, де потрібно вказати детальну інформацію про себе та членів домогосподарств, доходи, а також видатки. Це можна зробити на сайті Пенсійного фонду.

Довідка Finance.ua:

житлова субсидія — це допомога від держави тим родинам, доходи яких не дозволять їм самотужки сплатити в повному обсязі кошти за спожиті житлово-комунальні послуги. Тобто, це допомога, яка залежить виключно від майнового та матеріального стану домогосподарства: маєш низький дохід — можеш отримувати житлову субсидію.

— це допомога від держави тим родинам, доходи яких не дозволять їм самотужки сплатити в повному обсязі кошти за спожиті житлово-комунальні послуги. Тобто, це допомога, яка залежить виключно від майнового та матеріального стану домогосподарства: маєш низький дохід — можеш отримувати житлову субсидію. пільга — встановлена законодавством перевага, що надається визначеним категоріям осіб. Наприклад, це ветерани війни, члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників та Захисниць України, постраждалі від аварії на Чорнобильській АЕС, діти війни, багатодітні сім'ї та ін.



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