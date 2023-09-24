Житлова субсидія: чи призначать її особі, яка має два автомобілі — Finance.ua

Житлова субсидія: чи призначать її особі, яка має два автомобілі Сьогодні 11:18 — Особисті фінанси

Житлова субсидія: чи призначать її особі, яка має два автомобілі

Наближається опалювальний сезон, під час якого громадянам збільшують допомогу на оплату послуг ЖКГ. Втім, субсидії на комуналку можуть отримати не всі, зокрема, їх не призначать тим, у кого є певні борги. Також на заваді може стати наявність у родини транспортних засобів.

Як пояснюють в Пенсійному фонді України, якщо на 1 число місяця, з якого призначається житлова субсидія, будь-хто зі складу домогосподарства або член сім'ї особи зі складу домогосподарства має у власності більше ніж один транспортний засіб, що підлягає реєстрації в установленому законодавством порядку, з року випуску якого минуло менше ніж 15 років (крім мопеда і причепа), субсидія у такому випадку не призначається.

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Пояснення ПФУ зробив у відповідь на запитання громадянина, який поцікавився, чи може він оформити субсидію, якшо має дві автівки: одну зовсім стару, іншу — 2008 року випуску.

«Ваше домогосподарство може претендувати на отримання житлової субсидії з січня 2024 року, коли з часу випуску автомобіля буде більш ніж 15 років», — зазначили у фонді.

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Нагадаємо, в Україні не планують встановлювати нові обмеження для отримання житлових субсидій. Гроші на виплати у держбюджеті-2024 на субсидії будуть.

У разі наявності заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг житлову субсидію не призначають . Ідеться про прострочену заборгованість на понад три місяці, яка перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (зараз — 680 грн).

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