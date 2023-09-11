Чи вплине допомога ООН пенсіонерам на субсидію: відповідь ПФУ — Finance.ua

Чи вплине допомога ООН пенсіонерам на субсидію: відповідь ПФУ Сьогодні 19:01 — Особисті фінанси

Чи вплине допомога ООН пенсіонерам на субсидію: відповідь ПФУ

Пенсіонери у прифронтових зонах почали отримувати допомогу від ООН. Ці виплати не впливають на розмір субсидій.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Як зазначили у ПФУ, порядок допомогу регулюється постановою Кабінету Міністрів від 28 липня 2023 року № 781 «Про реалізацію спільного з Всесвітньою продовольчою програмою Організації Об'єднаних Націй проекту стосовно додаткових заходів із соціальної підтримки окремих категорій населення».

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Згідно з документом, допомога, яка надається одержувачам пенсій в рамках зазначеного проекту, не враховується під час обчислення сукупного доходу домогосподарства для всіх видів соціальної допомоги, у тому числі субсидії.

Нагадаємо, пенсіонери у регіонах, які найбільше постраждали від війни отримають доплати від Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП).

У межах цієї ініціативи ВПП надає грошову допомогу пенсіонерам, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій (включених до визначеного урядом переліку) та які отримують пенсійні виплати менші за 3000 гривень і не отримували інших грошових допомог (допомоги на проживання для ВПО чи від міжнародних організацій) з 1 березня 2023 року.

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Пенсіонери, які відповідають умовам отримання цієї допомоги, отримуватимуть щомісячну виплату у розмірі різниці між пенсією, яку вони вже отримують, і сумою 3000 грн, мінімальний розмір виплати — 100 грн. Кошти виплачуються безпосередньо на банківський рахунок, на який пенсіонери отримують свої звичайні пенсійні виплати.

Інформація про таких пенсіонерів міститься в базі даних Пенсійного фонду, подавати заяву чи запит до Всесвітньої продовольчої програми чи до Пенсійного фонду не потрібно.

Станом на зараз програма націлена приблизно на 260 тисяч пенсіонерів, і кожен пенсіонер буде отримувати платежі щонайменше чотири місяці поспіль. Загальна сума, яку ВПП надає пенсіонерам цього місяця — приблизно 115 млн гривень.

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