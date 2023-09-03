Субсидії-2023: за який період в дохід при призначенні пільги враховується пенсія — Finance.ua

Субсидії-2023: за який період в дохід при призначенні пільги враховується пенсія Сьогодні 12:22 — Особисті фінанси

Субсидії-2023: за який період в дохід при призначенні пільги враховується пенсія

При призначенні та розрахунку житлової субсидії на опалювальний сезон з його початку враховуються доходи домогосподарства за I і II квартали поточного року. Втім, дохід у вигляді пенсії враховуються лише за серпень.

21.10.1995 № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива». Як наголошують у Пенсійному фонді, це передбачено пунктом 37 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабміну від№ 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива».

У разі ж призначення субсидії не з початку сезону (неопалювального чи опалювального) до середньомісячного сукупного доходу домогосподарства враховується розмір нарахованої пенсії за місяць, що передує попередньому місяцю, з якого призначається житлова субсидія.

Тобто якщо пенсіонер звернеться за призначенням субсидії в серпні, при її розрахунку враховуватимуть пенсію за червень, а в разі звернення у вересні — за липень.

Нагадаємо, в Пенсійному фонді України пояснили нюанси отримання субсидії, якщо у людини оформлена оплата частинами.

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