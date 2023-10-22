В чому різниця між пільгами та субсидіями: пояснення ПФУ — Finance.ua

В чому різниця між пільгами та субсидіями: пояснення ПФУ Сьогодні 08:44 — Особисті фінанси

В чому різниця між пільгами та субсидіями: пояснення ПФУ

Чимало громадян плутають такі поняття як «житлова субсидія» та «пільга на житлово-комунальні послуги» і навіть часто вважають, що це різні назви однієї і тієї ж виплати. Це не зовсім так.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

«Дійсно, спільним є те, що це допомога, яка надається державою на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива», — кажуть у Пенсійному фонді.

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Однак, житлова субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово- комунальних послуг та пільга на оплату житлово-комунальних послуг — це два різних види виплат.

Житлова субсидія — це допомога від держави тим родинам, доходи яких не дозволять їм самотужки сплатити в повному обсязі кошти за спожиті житлово-комунальні послуги. Тобто, це допомога, яка залежить виключно від майнового та матеріального стану домогосподарства: маєш низький дохід — можеш отримувати житлову субсидію.

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Пільга — встановлена законодавством перевага, що надається визначеним категоріям осіб. Наприклад, це ветерани війни, члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників та Захисниць України, постраждалі від аварії на Чорнобильській АЕС, діти війни, багатодітні сім'ї та ін.

При цьому пільга на оплату житлово-комунальних послуг (залежно від категорії отримувачів) може надаватися як без урахування доходів, так і з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї.

За наявності одночасно права на субсидію і на пільгу надається один з видів допомоги.

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