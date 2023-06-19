Як військовослужбовцям отримати пільги за кредитами — Finance.ua

Як військовослужбовцям отримати пільги за кредитами Сьогодні 08:05 — Особисті фінанси

Як військовослужбовцям отримати пільги за кредитами

На час воєнного стану, який в Україні запроваджений з 24 лютого 2022 року, деякі категорії військовослужбовців можуть скористатися пільгами щодо своїх кредитних зобов’язань. Але, як пояснюють юристи, такі пільги мають різні строки тривалості.

Про які саме пільги йдеться

Як роз’яснює Мін'юст, ідеться про:

звільнення від сплати відсотків за користування кредитом;

звільнення від сплати штрафів/пені за несвоєчасну сплату платежів по кредиту перед підприємствами, установами й організаціями усіх форм власності, зокрема банками, та фізичними особами.

Тобто військовослужбовці звільняються від сплати штрафних санкцій, відсотків за користування не лише банківським кредитом, але і тих кредитів, що були оформлені в небанківських фінансових установах. Це можуть бути мікрофінансові організації, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії тощо.

Однак важливо пам’ятати: від сплати самого тіла кредиту, тобто основного кредитного зобов’язання, та комісій по ньому режим особливого періоду не звільняє.

Водночас закон дозволяє банку чи кредитній організації призупинити виплату тіла кредиту у порядку реструктуризації - потрібно звернутися до кредитора. Проте це право кредитора, закон не зобов’язує його так робити.

Як отримати пільгу

Якщо ви потрапили у скрутне матеріальне становище, можна звернутися до банку чи іншої кредитної організації, якій ви заборгували, із заявою про реструктуризацію боргу.

До такої заяви варто додати документи, що підтверджують проходження військової служби, а також скрутне матеріальне становище заявника, наприклад, довідка про доходи, розмір заробітної плати тощо. Банк може піти назустріч.

Читайте також Коли нарахування плати за обслуговування кредиту військовослужбовця є незаконним

Щоб отримати передбачену законом пільгу, необхідно звернутися з письмовою заявою до тої установи, де у вас є кредит.

До заяви необхідно додати наступні документи:

військовий квиток, у якому здійснюються службові відмітки у відповідних розділах, або довідку про призов військовозобов'язаного на військову службу, видану військовим комісаріатом або військовою частиною;

для резервістів таким документом є витяг із наказу або довідка про зарахування до списків військової частини, які видаються військовою частиною.

Зазначені документи можуть видаватися родинам військовозобов'язаних і резервістів для пред’явлення їх за місцем вимоги.

Тобто отримати їх можуть і ваші родичі. Вони також можуть звернутися до кредитора із відповідною заявою від вашого імені, однак для цього вже необхідне доручення, завірене відповідно до вимог чинного законодавства.

До речі, посвідчувати документи може командир (начальник) частини, з'єднання, установи/закладу або начальник медичної частини, старший або черговий лікар.

Документи, посвідчені цими посадовими особами, будуть прирівнюватися до тих, що посвідчив нотаріус.

Детальніше про це та що робити, якщо банк чи інша кредитна установа відмовляється надати пільгу — читайте у нашій статті за посиланням нижче.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.