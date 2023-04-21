Коли нарахування плати за обслуговування кредиту військовослужбовця є незаконним — Finance.ua

Коли нарахування плати за обслуговування кредиту військовослужбовця є незаконним Сьогодні 20:03 — Кредит&Депозит

«Безоплатна правова допомога» наводить приклад обслуговування кредиту військовослужбовців. Військовослужбовець оформив кредит у банку на 5 років, а потім банк почав нараховувати комісію за обслуговування кредиту.

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Чоловік знав, що під час дії особливого періоду військовослужбовцям не нараховуються штрафні санкції, пеня, відсотки за користування кредитом. Однак банк почав нараховувати комісію за обслуговування кредиту, посилаючись на умови Кредитного договору. Він вирішив, що банк порушив його права. Тому за їх захистом звернувся до системи БПД («Безоплатної правової допомоги»).

Адвокат, що співпрацює з системою БПД, вивчила матеріали справи та довела у суді, що такі умови кредитного договору суперечать вимогам закону та не підлягають стягненню.Законні права захисника України було відновлено.

Довідка Finance.ua:

Національний банк України пропонуватиме обмежити ставки за споживчими кредитами на законодавчому рівні, щоб не допускати непомірних витрат на обслуговування позик. Про це повідомляє перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова. Як зазначила Рожкова, війна змінила поведінку населення, погіршила споживчі настрої, а це знизило попит на споживчі кредити. Його відновлення стримується через зміну споживчих настроїв, погіршення матеріального стану та міграцію.

Банки України в лютому 2023 року видали 126 іпотечних кредитів на загальну суму 169,8 млн грн. Про це свідчать результати щомісячного опитування банків про обсяги наданих населенню іпотечних кредитів. Про видачу нової іпотеки в лютому поінформували 4 банки, які переважно кредитували в межах державних програм підтримки кредитування виключно на вторинному ринку нерухомості.



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