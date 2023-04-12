Ставки підвищуються: під які відсотки банки видають кредити українцям — Finance.ua

Ставки підвищуються: під які відсотки банки видають кредити українцям Вчора 10:05 — Кредит&Депозит

Ставки підвищуються: під які відсотки банки видають кредити українцям

Середні відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення у березні 2023 року у національній валюті становили 36,4% річних. Порівняно з лютим ставки зросли на 0,4 п.п.

Про це свідчать дані Національного банку України.

За даними НБУ, ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті впали з 5,1% до 2,6% річних.

Ставки за гривневими кредитами для підприємств за березень впали з 20,5% до 20,2% річних, валютними зросли з 5,5% до 6,2%.

Таблиця: РБК-Україна

Кредитний портфель банків за березень скоротився на 1,3% до 973 млрд гривень, у т.ч. населення скоротився на 0,2% до 205 млрд гривень, підприємств скоротився на 1,5% до 755 млрд гривень.

Таблиця: РБК-Україна

Довідка Finance.ua:

Нацбанк розглядає можливість здешевити мікрокредити для населення. Одним із варіантів є введення фіксованої ставки;

усі, хто взяв кредит, стикаються з тим, що його треба віддавати. І часто віддавати його або нічим, або не хочеться. Тому позичальник шукає варіанти, як позбутися кредиту. Потрібно чітко розуміти: цей шлях — складний. І потребуватиме кваліфікованої юридичної допомоги, довгої процедури, відносно високих затрат і зовсім не гарантує того, що результат вас задовольнить.



До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.

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