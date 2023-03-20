Чи можна законно не платити за кредитом — Finance.ua

Чи можна законно не платити за кредитом Сьогодні 08:00 — Кредит&Депозит

Усі, хто взяв кредит, стикаються з тим, що його треба віддавати. І часто віддавати його або нічим, або не хочеться. Тому позичальник шукає варіанти, як позбутися кредиту.

Потрібно чітко розуміти: цей шлях — складний. І потребуватиме кваліфікованої юридичної допомоги, довгої процедури, відносно високих затрат і зовсім не гарантує того, що результат вас задовольнить.

Варіантів тут може бути кілька, це тема окремого великого та ґрунтовного дослідження, тому ми її розбирати не будемо, а торкнемося лише побіжно, щоб мати уявлення, про що йдеться.

По-перше, інколи мікрокредитні організації обдурюють клієнта, а їхні договори про кредит прописані так, що позичальник не розуміє умов кредиту. Це можна довести, але це судова процедура і вона досить довга й складна. Але реальна, хай і не стовідсотково, про що порядні адвокати чесно попереджають.

По-друге, у 2019 році в Україні почав діяти закон щодо банкрутства та реструктуризації боргів, який у законний спосіб дозволяє списати борги перед банками та МФО.

Однак ця процедура теж не є досить простою і потребує витрат на юридичний супровід. Крім того, підходить вона далеко не всім.

Так що способи законно не платити кредит, як бачите, є. Утім, вони потребують зусиль та деяких витрат, крім того, несуть в собі певні ризики. Про що чесно попереджають порядні юридичні контори та адвокати, які на цьому спеціалізуються.

Однак багатьом людям, на жаль, хочеться чуда і «халяви». Вони забувають давню істину: за все, що вам пропонують безкоштовно, доведеться заплатити двічі. У кращому разі.

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