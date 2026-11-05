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Яка частка непрацюючих кредитів у банках (дані НБУ)

Кредит&Депозит
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Яка частка непрацюючих кредитів у банках (дані НБУ)
Яка частка непрацюючих кредитів у банках (дані НБУ)
Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі станом на 1 жовтня 2026 року другий місяць поспіль залишається на рівні 11,5%.
Про це йдеться в даних НБУ, передають Українські Новини.
Це на 2,5 в. п. нижче показника на початок року (на 15,1 в. п. із березня 2022 року) і мінімальне значення показника за 17 років, починаючи з 1 жовтня 2009 року.
Фактори зменшення частки NPL у січні — вересні 2026 року стали як збільшення обсягу нових кредитів ліпшої якості, так і врегулювання непрацюючих боргів.
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Валовий обсяг кредитів у банківській системі за дев’ять місяців 2026 року зріс на 278,8 млрд гривень, або на 20,5%, до 1,639 трлн гривень. Водночас обсяг непрацюючих кредитів скоротився на 1,5 млрд гривень, або на 0,8%, до 187,8 млрд гривень.
Частка NPL фізичних осіб за зазначений період зменшилася на 1,2 в. п. до 9,6%, бізнесу — на 3,3 в. п. до 13,7%.

Скорочення частки NPL зафіксовано в усіх групах банків

  • у державних банках — до 16,5%;
  • у приватних українських банках — до 7,5%;
  • у банках з іноземним капіталом — до 4,9%.
До речі, як що ви виїхали за кордон, купили місцеву SIM-картку і перестали користуватися українською. Але старий номер міг залишитися ключем до вашого банку. Саме через нього шахраї можуть спробувати оформити кредит на ваше ім’я.
Як працює схема і що робити, якщо борг уже з’явився, тут розповідає Finance.ua.
Також ми писали про комбінацію карток для максимального кешбеку в листопаді.
За матеріалами:
Finance.ua
КредитиНБУ
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