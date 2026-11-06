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Як вибрати найвигідніший банк для короткого депозиту (ТОП-10)

Кредит&Депозит
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Як вибрати найвигідніший банк для короткого депозиту (ТОП-10)
Як вибрати найвигідніший банк для короткого депозиту (ТОП-10)
Дохідність депозитів залежить не тільки від ключової ставки НБУ і макроекономічних факторів, а й від індивідуальної стратегії банку. Й останній фактор стає більш значущим.
Про це пише Мінфін, ми вибрали основне.
Саме тому на депозитному ринку зараз спостерігається значна різниця у відсоткових ставках, в тому числі і за депозитами на короткі строки.
Найвища дохідність серед великих банків сягає 17,17% річних, найнижча — 2,5% річних. Але крім дохідності фінансисти радять звертати увагу й на інші моменти. А саме:
  • можливість обрати строк відповідно до власних планів;
  • доступний поріг входу;
  • зручність оформлення та можливість отримати підвищену ставку онлайн.
Уляна Гринчевська із iPlan.ua радить при виборі короткострокового депозиту враховувати: ставку за депозитом, можливість дострокового зняття коштів, наявність і розмір комісії за довгострокове зняття.
Як за останні 2 тижні змінилися ставки за депозитами фізосіб у великих банках
Банк Львів збільшив дохідність всієї своєї лінійки гривневих депозитів: вклади на 12, 6 і 3 місяці подорожчали на 0,5 в.п. до 16% річних, 15,5% річних та 71,5% річних відповідно. Ставку на 9-місячні вклади збільшено не ак суттєво — на 0,25 в.п. до 15,75% річних.
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Грунтовно переглянув ставки за вкладами в нацвалюті у бік підвищення і Банк КД. Тепер його приватні клієнти заробляють на своїх гривневих заощадженнях, розміщених на 9 і 6 місяців, 17% пічних (плюс 0,55 в.п.). Вклади на 3 місяця приносять їм 16,7% річних (плюс 0,5 в.п.).
Кредит Дніпро Банк зрізав ставку за доларовими депозитами на 6 місяців на 0,25 в. п до 2,25% річних.
Ставки за вкладами у доларі також «сухли» в Акордбанку на всі наявні строки розміщення мінус 0,5 в.п. Вклад у цій валюті на 12 місяців тепер приносить його власнику 1,5% річних, на 6 місяців — 1% річних, на 3 місяці — символічні 0,75% річних.
Як вибрати найвигідніший банк для короткого депозиту (ТОП-10)
Банк також порізав на ті самі 0,5 в.п. ставки за євровкладами, які тепер коштують: на 12 місяців — 1,25% річних, на 6 місяців — 1,5% річних і на 3 місяці — 1,75% річних.
Як вибрати найвигідніший банк для короткого депозиту (ТОП-10)
Як вибрати найвигідніший банк для короткого депозиту (ТОП-10)
Нагадаємо, Національний банк України підвищив облікову ставку на 0,5 відсоткового пункта до 16,5% річних. Це рішення допоможе зберегти привабливість заощаджень у гривні, підтримати стійкість валютного ринку та поступово повернути інфляцію до цільового рівня 5%.
«Підвищення облікової ставки в жовтні посилить трансмісію попередніх рішень, що підтримає привабливість гривневих активів. Поточне рішення також сприятиме обмеженню тиску на валютному ринку, який посилився через скорочення експорту та погіршення очікувань на тлі інтенсифікації російських атак проти бізнесу та цивільного населення», — повідомили в Національному банку.
Також ми писали про найбільш привабливі депозити листопада 2026 року. Finance.ua зібрав всю необхідну та актуальну інформацію і допоможе визначитися, в якому банку краще оформити депозит у жовтні 2026 року.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ДепозитиБанки України
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