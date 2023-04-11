НБУ готується зменшити відсотки за мікрокредитами — Finance.ua

НБУ готується зменшити відсотки за мікрокредитами Вчора 15:01 — Кредит&Депозит

НБУ готується зменшити відсотки за мікрокредитами

Нацбанк розглядає можливість здешевити мікрокредити для населення. Одним із варіантів є введення фіксованої ставки.

Про це пише «Мінфін» з посиланням на одну з МФО.

«Ведуться розмови про те, що НБУ хоче зробити фіксовану ставку на ринку кредитування, знизивши її», — розповів СЕО компанії MyCredit Владислав Білан.

НБУ підтвердив, що пропрацьовує варіанти зниження вартості мікрокредитів, але поки не назвав конкретного рішення цієї проблеми.

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«Національний банк України розглядає різні підходи до вдосконалення функціонування ринку споживчого кредитування. В межах цього опрацьовується внесення на розгляд парламенту змін до Закону України „Про споживче кредитування“. Мета цих змін — здешевити мікрокредити для населення та привести діяльність мікрофінансових компаній до стандарту відповідального кредитування споживачів», — прокоментували у пресслужбі НБУ.

Більше детальну інформацію, як зауважили в Нацбанку, можна буде отримати після офіційного подання законопроєкту до профільного комітету Верховної Ради.

На ринку дуже сподіваються, що це рішення буде обдуманим і виваженим. Фінансові компанії звертають увагу, що, на відміну від банків, які надають кредити із депозитів, вони фінансують клієнтів за рахунок власних коштів на свій страх і ризик. Тому жорстке обмеження відсоткової ставки може бути фатальним для багатьох небанківських установ.

Раніше в НБУ визнавали, що кредити у фінансових організаціях дуже дорогі. Проте обмежувати відсоткові ставки по тих чи інших кредитах для населення не мали наміру.

Свою позицію пояснювали тим, що по-перше, у законодавстві відсутні норми про обмеження. Не передбачена така можливість і в повноваженнях НБУ.

По-друге, це ринкові відносини. І всі фінансові установи, які надають споживчі кредити, працюють в однакових умовах.

Довідка Finance.ua:

раніше голова НБУ Андрій Пишний заявляв, що Нацбанк готує суттєві зміни на ринку мікрофінансового кредитування, а також добиватиметься забезпечення прозорої структури власності ринку небанківських фінустанов та страхових компаній;

по-перше, буде встановлений максимальний розмір реальної денної процентної ставки — не більше 0,8% на день (сьогодні це значення для мікрокредитів сягає в середньому 3,5%);

по-друге, НБУ хоче отримати мандат на право встановлення мінімальних вимог до процесу перевірки кредитоспроможності позичальника з боку фінансових компаній.

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